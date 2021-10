All'Arboreto, Stefania Tansini con My Body

L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino accoglie in residenza dal 6 al 20 ottobre la residenza creativa per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo di Stefania Tansini dal titolo MY BODY in solo, lavoro selezionato da DNAppunti coreografici 2020, un progetto di sostegno per giovani coreografi e coreografe under 35, strutturato in diverse fasi di ricerca e creazione, che nasce da un lavoro sinergico su territorio nazionale tra Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Triennale Milano Teatro, Romaeuropa Festival, L'arboreto - Teatro Dimora, Gender Bender International Festival, Operaestate Festival Veneto. Al termine della residenza è prevista una prova aperta al pubblico nella giornata di domenica 17 ottobre alle ore 18 (ingresso a contributo libero con prenotazione obbligatoria: teatrodimora@arboreto.org. In ottemperanza ai protocolli sanitari, l’accesso in teatro è consentito solo ad un numero limitato di spettatori muniti di Certificazione Verde COVID-19). Un’esperienza che mette a nudo l’interiorità di un’esistenza attraverso il movimento, libera da sovrastrutture ideologiche o intellettuali. Un percorso più legato alla composizione umana che coreografica, che impegna il corpo a lasciarsi andare a se stesso, alle sue forme, ai suoi suoni, al proprio respiro, alle sue modalità di stare ed esprimersi. Da una parte c’è l’appropriazione del lato materiale, carnale, biologico, dall’altra il desiderio di rendere il corpo veicolo di tutto quello che non si vede ma si sente. Un progetto solistico che non abbandona il senso dell’’impermanenza del singolo, della comprensione che non posso esistere come entità autonoma, ma che l’espressione individuale è il risultato di quello che ci spinge all’incontro con l’altro, con il mondo, con le cose.