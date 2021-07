All’Arena Lido arriva “Estate ‘85”

Mercoledì 7 luglio alle ore 21.30 sul grande schermo di Arena Lido alla darsena di Rimini arriva “Estate '85” (durata 94 minuti, anno 2020). Il film diretto da François Ozon è l'adattamento cinematografico del romanzo “Danza sulla mia tomba” scritto da Aidan Chambers, e lo scorso anno è stato selezionato per il Festival di Cannes. La pellicola è ambientata nell'estate del 1985 a Le Tréport, cittadina balneare in Normandia. La storia segue le vicende estive del sedicenne Alexis, un giovane spesso chiuso in se stesso e con fisso nella mente il tetro pensiero della morte. Un giorno il ragazzo decide di uscire in mare, ma l'imbarcazione su cui viaggia si rovescia e Alexis rischia di annegare, quando David, un ragazzo di 18 anni, lo salva. Da quel momento Alexis inizia a trascorrere tutte le sue giornate insieme a David e tra i due nasce una profonda amicizia, che sembra poter diventare qualcosa di più. Fino a quando non arriva la bella Kate, ragazza alla pari inglese, che scombinerà i loro equilibri sentimentali. David, infatti, inizia a corteggiare la britannica, cosa che provoca la gelosia di Alexis, che stanco dell'atteggiamento del suo amato amico, decide di chiedergli spiegazioni. La risposta di David è diretta e glaciale: si è stancato di Alexis. Queste parole dure spingono il sedicenne a scappare via, senza altre spiegazioni, mentre l'amico cerca di corrergli dietro e raggiungerlo in sella alla sua moto. L'alterco tra i due, però, avrà delle gravissime conseguenze, che porteranno Alexis a delle scelte difficili e pericolose, ma obbligate dal patto d'amore stretto in precedenza con David.

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20.

Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro

Arena Lido (Darsena Marina di Rimini, via Ortigara 80) www.arenalido.it