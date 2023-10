Alla Festa della Storia di Verucchio prima visita guidata agli straordinari affreschi del Trecento

Dalla consegna del “Trono di Verucchio 2023” e la presentazione del libro “Alle Origini dei Malatesta” con documenti e ricostruzioni inedite sulla casata all’inaugurazione della mostra “Giostre Saracine” nella suggestiva location della stessa Rocca Malatestiana, con la chicca della prima visita guidata agli straordinari affreschi di scuola giottesca del Trecento riminese scoperti alle spalle del coro ligneo della Chiesa di Santa Croce: con la nona edizione di Più vivo la storia, più amo Verucchio la macchina del tempo torna ad accendere i motori nel cuore della Valmarecchia e lo fa per due fine settimana. Nove giorni in cui attraverserà varie epoche fra suggestioni, mostre, conferenze archeologiche, visite guidate, letture animate, incontri all’ora del tè e un nuovo trekking dell’arte. Partendo dal Museo Civico Archeologico che rimane il punto di riferimento della manifestazione.

SI PARTE CON IL TRONO 2023 E LE ORIGINI DEI MALATESTA

Il primo week end si aprirà di prima mattina proprio al Museo: sarà infatti la ?????? ?? ????’???????? a ospitare alle 10.30 la consegna del Trono di Verucchio 2023, premio istituito dall’amministrazione comunale per insignire ogni anno cittadini che si sono particolarmente distinti dando lustro al paese.

Alle ?? nella Sala Magna di quella ????? ???????????? che ne è stata culla verrà invece presentato il libro “Alle Origini dei Malatesta’” di Morvan Bruschi e Andrea Antonioli (Editore Bastogi Libri di Roma). E’ un volume innovativo e molto ben documentato, in cui i Malatesta sono stati studiati in sinergia con le più importanti famiglie medievali con le quali ebbero stretti rapporti (i Carpegna, i Traversari, gli Onesti): le conclusioni cui sono pervenuti gli autori sono in alcuni casi nuove e sorprendenti, altre volte costituiscono importanti conferme alle tesi tradizionali e ne parleranno insieme a Bruschi e Antonioli la sindaca Stefania Sabba, il docente universitario di Urbino Tommaso di Carpegna Falconieri e il presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro Lorenzo Valenti

UNA DOMENICA FRA NATURA, CULTURA E STORIA A LUME DI CANDELA

La prima domenica, l’? ??????? si aprirà alle 10.30 con “L’Oro della Rocca, una passeggiata di circa due ore che partirà da Piazza Malatesta con degustazione di olio attraverso l’uliveto, alla scoperta di storie e credenze popolari in compagnia dell’organetto del cantastorie Simone e chiusa da una degustazione dell’olio fragrante dei produttori di Verucchio.

Alle ??.?? la Sala Magna della ????? ???????????? ospiterà invece la conferenza “Musei per il Futuro. Proposte, progetti, realizzazioni”: interverranno il direttore dei ????? ?????? ?? ?????? Giovanni Sassu (??? ???????? ?? ????????????: ?? ????? ???? ??? ????? ?? ??????), il d?rettore del ????? ??? ?????????? ?? ???????? Andrea Tirincanti (???????????? ? ????? ?????????? ??? ?? ????? ??? ?????????? ?? ????????) e la direttrice del ????? ???????????? ?? ????????? Cristina Giovagnetti (??? ???????????? ? ????????: ?? ????????? ?????? ? ?? ????? ??? ??? ?’??. ????????????? ??? ????? ???????? ??? ?????????? ??????? ? ????? ????????).

Quindi gran chiusura alle 21 con “Rocca Noir, una visita a lume di candela alla Rocca del Sasso per rivivere i misteri e le suggestioni, tra passaggi segreti, celebri amori e leggende del borgo di Verucchio. Un appuntamento a posti limitati e solo su prenotazione.

CINQUE ‘STORIE PER TÈ’ E NUOVO GRUPPO DI LETTURA

Dal 2019 la ‘Festa della Storia’ si è colorata anche del nuovo format per giovani e bambini Storie per tè, rassegna di incontri e letture nei giorni infrasettimanali. Sono cinque gli appuntamenti di quest’anno e si terranno da lunedì 9 a venerdì 15 alle 17 alla Don Milani di Villa Verucchio. Biblioteca che in occasione dell’appuntamento di m??????? 10 ospiterà anche la presentazione del nuovo Gruppo di Lettura per ragazzi fra i 10 e i 15 anni.

ALLA SCOPERTA DEGLI STRAORDINARI AFFRESCHI DEL TRECENTO RIMINESE

Con la Festa della Storia 2023 si avrà la possibilità di ammirare per la prima volta gli straordinari affreschi del Trecento Riminese opera di allievi di Giotto rinvenuti casualmente al Convento di Santa Croce a Villa Verucchio. Tutto è nato due anni fa, quando frate Federico era al lavoro per piccoli interventi sopra al coro ligneo della chiesa francescana e, incuriosito, decise di legare il suo cellulare a un filo e di calarlo nella fessura fra il coro e il muro con la telecamera accesa. Riusci così a catturare l’immagine di un’antica pittura medievale del Cristo in Pietà, custodita in una nicchia che gli esperti ritengono possa essere opera di Pietro da Rimini e della sua fiorente bottega riminese. Si tratta di uno dei più importanti rinvenimenti della pittura riminese del Trecento e, in generale, della storia dell’arte medievale.In questi mesi si è svolta un’intensa attività: gli affreschi sono stati puliti e messi in sicurezza e v??????? ?? ??????? alle 11 sarà possibile ammirarli per la prima volta grazie a una visita guidata a cura dello storico dell’Arte Alessandro Giovanardi e del restauratore Romeo Bigini. Un’opportunità a posti limitati e solo su prenotazione.

SIPARIO CON CONFERENZE, CONVEGNI, TREKKING ARCHEOLOGICO E MOSTRA

Il denso secondo fine settimana si aprirà s????? ?? ??????? alle 9 al ?????? ??????? con il convegno “Adalberto Pazzini (1898-1975) a Verucchio: medico, storico, archeologo e artista”. L’iniziativa è organizzata dalla Scuola di Storia della medicina dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rimini, in collaborazione con l’Archivio storico di Verucchio. Interverranno Stefano De Carolis della ?????? ?? ?????? ????? ???????? ????? ?????? (“??????? ??????????? ?? ????????? ???????”), il pediatra Giancarlo Cerasoli della ?????? ?? ?????? ????? ???????? ????? di ?????? (“? ????? ?? ???????????? ? ?????? ????????? ?? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ?????”) e la storica dell’arte Michela Cesarini (“?? ???????? ? ?????????: ?’???? ????? ???????? ???????”).

Alle ??.?? nella ?????? ?? ?ant’???????? si terrà invece la conferenza ‘Restauri e opere d’arte nella chiesa di Sant’Agostino’. Ne parleranno la storica dell’arte e autrice Patrizia Alunni (“???????? ????? ??????? ? ???????? ???????? ????? ?? ??????? ? ?????????. ??? ??????? ??? ?????????? ????? ?????? ?? ????’????????”), lo storico dell’arte Alessandro Marchi (“? ???????? ????? ?????? ?? ????’????????”) e l’architetto Giovanna Giuccioli (“? ???????? ????? ?????? ?? ????’????????”).

???????? ?? ??????? alle 10 si terrà invece la seconda edizione del Trekking archeologico dal ????? all’???? ????? in compagnia della direttrice Cristina Giovagnetti e dei rievocatori villanoviani della compagnia Legiones in Agro Boiorum. Al termine degustazione a tema curata da Arkeogustus. Fino alle 16.30 il Museo ospiterà anche attività e laboratori per ragazzi (Posti limitati, solo su prenotazione)

Infine, alle ??.?? gran sipario in ????? ???????????? con l’inaugurazione della mostra ‘Giostre Saracine’ di Roberto Nottoli che sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024 in orario di apertura della Rocca.

??? ???????? ???????????? e prenotazioni: 0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net