Alla galleria Zamagni in mostra "The passing"

Sabato 26 giugno alle ore 18, alla Galleria d’arte Zamagni di Rimini, sarà inaugurata la mostra collettiva The Passing con gli artisti Angelo Bellobono, Giorgia Mascitti, Kiril Cholakov, Velislava Gecheva, Giovanni Gaggia, Edoardo Loi, Renzo Marasca, Ambra Lorito, Mauro Pipani, Edoardo Cialfi, Massimo Pulini, Riccardo Albiero, Laura Renna, Claudio Zorzi, Graziano Spinosi, Lorenzo Scarpellini, Patrizia Zelano, Federica Minelli, Zino, Thomas Battistoni. L’esposizione ha il patrocinio del Comune di Rimini e sarà esposta dal 26 giugno al 1 agosto 2021 dal lunedì al sabato, ore 9 - 13 e 16 - 20. Domenica su appuntamento

The Passing, nato da un’idea del gallerista Gianluca Zamagni e curato da Milena Becci, è un progetto che intende valorizzare il dialogo e lo scambio tra chi nel mestiere dell’arte contemporanea ha diversa esperienza, tra chi ha un percorso alle spalle iniziato ormai tempo fa e chi ha appena intrapreso una strada che gli è ancora quasi sconosciuta. Il passaggio è metaforicamente quello del testimone nella staffetta.

Dieci i senior invitati a partecipare alla collettiva – Angelo Bellobono, Kiril Cholakov, Giovanni Gaggia, Renzo Marasca, Mauro Pipani, Massimo Pulini, Laura Renna, Graziano Spinosi, Patrizia Zelano e Zino – ognuno dei quali ha selezionato un artista under 35 vicino ad esso per assonanze tecniche, ideologiche, concettuali o semplicemente per averlo incontrato durante il suo cammino professionale e di vita. Ogni artista under 35 è stato liberamente scelto da ognuno dei dieci artisti invitati e proviene da realtà ed esperienze diverse. Inoltre, come per un invito ad entrare all’interno del progetto, dieci opere dei dieci senior saranno allestite nella vetrina della galleria per palesare, sin dall’esterno, la loro presenza e il loro impegno con i giovani presenti. Ogni coppia di artisti ha dialogato liberamente, scegliendo un modus operandi ad ognuno più congeniale. Il focus del progetto è propriamente il dialogo che si instaura tra due artisti di età ed esperienza diverse. Ciò rappresenta una sorta di legame maestro discepolo in cui la relazione e la conversazione che si crea portano alla scelta o alla realizzazione delle opere che saranno allestite in galleria, una del senior e una del giovane. Diviene un percorso, seppur breve, che viene portato avanti parallelamente e che può approdare anche ad altri risultati futuri, personali e professionali, esistenti anche al di là di questo progetto.

Il contest

Nel passaggio del testimone l’insegnamento è per entrambi ma la galleria, la zona di cambio, vuole dare una nuova possibilità ad uno dei dieci under 35: tra Riccardo Albiero, Thomas Battistoni, Edoardo Cialfi, Velislava Gecheva, Edoardo Loi, Ambra Lorito, Giorgia Mascitti, Federica Minelli, Lorenzo Scarpellini e Claudio Zorzi ne sarà selezionato uno che avrà la possibilità di realizzare la sua personale in galleria, scelto per il 40% da una giuria interna, per il 30% da una esterna e per il restante 30% dal pubblico dei social network. La giuria interna è composta dal Valerio Dehò direttore artistico di TRA Treviso Ricerca Arte e curatore del premio “Prima pagina art prize” organizzato dal Resto del Carlino presso Arte Fiera a Bologna. Ha curato numerose mostre, in Italia e all'estero. Gianluca Zamagni founder dell’omonima Galleria e Amedeo Bartolini founder della casa editrice d’ arte NFC Edizioni Il vincitore sarà ospitato nella stagione 2022 con una personale nella Galleria Zamagni. Una grande opportunità per gli artisti emergenti. Un passaggio fondamentale per la visibilità delle opere. La mostra, accompagnata dal catalogo edito da NFC Edizioni in cui è presente il testo critico della curatrice Milena Becci, sarà visitabile dal 26 giugno al 1°agosto 2021, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Domenica aperta su appuntamento. Contatti e Info: info@zamagniarte.it / www.zamagniarte.it

