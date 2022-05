Alla scoperta del mondo dei Serpenti nella Valconca

Il Centro Studi Naturalistici, che si occupa di studio e divulgazione della flora e fauna di San Giovanni e della Valconca, ha pensato di dare vita ad un evento di promozione e divulgazione sul mondo dei serpenti e le loro peculiarità. L'evento è in programma il 2 giugno, ore 15, tra centro giovani e mostra del Centro Studi con la partecipazione di Ass. Argonauta e Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano e si realizza con il patrocinio ed il contributo del Comune di San Giovanni in Marignano. Si tratta di un evento divulgativo finalizzato a promuovere le attività del Centro Studi Naturalistici e coinvolgere interessati di tutte le età. Affermano gli organizzatori: "I serpenti sono tra gli animali più disprezzati e meno conosciuti. Protagonisti di mille storie e leggende: vipere che partoriscono dagli alberi, serpenti che succhiano il latte, serpenti descritti come animali viscidi, serpenti che vivono in ambienti sporchi, fino a coinvolgere la religione e il rapporto con il demonio. I serpenti per questi motivi sono continuamente perseguitati e ogni anno in Italia registriamo una continua mattanza. Il nostro obiettivo, con questa iniziativa, è quello di sfatare tutte queste fantasiose storie utilizzando un approccio scientifico e moderno, comprendere quanto siano importanti per l'ambiente naturale in cui vivono, essendo sia predatori che prede di tanti altri esseri viventi. I bambini, come spesso accade, sono molto più aperti e comprensivi, liberi dagli schemi che condizionano la mente dei più grandi, per questo l’evento può essere anche per loro un’ottima occasione di incontro, approfondimento e conoscenza". L'evento è aperto a tutti. E' consigliata la prenotazione al n. 328.6163202