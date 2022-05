Alla scoperta del “Palazzo Itinerante Documentazione Adolescenti” con i ragazzi e le ragazze del Laboratorio Stabile Alcantara Teatro

Si conclude il 7 e 8 maggio il percorso “Adolescenti e genitori: Nuove Connessioni Possibili”, organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

Sabato 7 e domenica 8 maggio il Centro per le Famiglie ospita il Museo itinerante “P.I.D.A. – Palazzo Itinerante Documentazione Adolescenti”, messo in scena dai ragazzi e le ragazze del Laboratorio Stabile Alcantara Teatro.

L’appuntamento si svolgerà su 3 turni sabato pomeriggio – alle 15, alle 15.45 e alle 16.30 - e tre turni domenica mattina (alle 10, alle 10.45 e alle 11.30).

Il Palazzo Itinerante nasce con il desiderio documentare cosa sia l’adolescenza dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze. Un modo un po’ informale e leggero per fare luce su come si sentano o vengano visti oggi gli adolescenti. Partendo da tutto ciò che i giovanissimi hanno provato in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, in questa assenza di relazioni fisiche, in questa cristallizzazione del tempo nella propria cameretta con solo un computer o un cellulare per affacciarsi sul mondo, sono state cucite insieme tutte le loro speranze, paure, desideri ed aspirazioni per il futuro.



L’evento è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi contattando il Centro per le Famiglie al numero: 0541 793860.