Alla scoperta della storia di Cattolica con le visite guidate

?Da venerdì 9 luglio al 3 settembre 2021, in occasione delle celebrazioni del 750° compleanno della città di Cattolica, si svolgeranno visite guidate nella storioa di Cattolica. Le visite sono gratuite e si svolgeranno a cadenza settimanale nelle serate di martedì, mercoledì e venerdì alle ore 21.00.

Attraverso tre diverse proposte di visite guidate, l’Assessorato alla Cultura e i Servizi Culturali del Comune di Cattolica propongono alla comunità locale e ai turisti un viaggio nella storia della città a partire dalla sua fondazione nel 1271. I primi due percorsi sono a cura delle guide turistiche professionali abilitate di Confguide, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta del centro storico e delle mostre in corso durante le celebrazioni. In particolare, nelle serate di venerdì, il percorso “Centro storico” si snoderà lungo i punti di interesse dell’antico borgo medievale e rinascimentale, individuando il patrimonio storico, monumentale e artistico della città (l’antico Ospitale per i Pellegrini e l’oratorio S. Croce; la Chiesa di S.Apollinare; la Rocca Malatestiana; le taverne e le osterie sorte lungo la Flaminia). ?Nelle serate di martedì, il percorso “Catholica 750” condurrà i partecipanti alla mostra dedicata al pittore e frate agostiniano Cesare Pronti (Cattolica 1626- Ravenna 1708), a cura di Alessandro Giovanardi, presso la Galleria S. Croce, per poi proseguire con la mostra “Big Mostra CCP”, curata da Maurizio Castelvetro e da Catia Corradi, presso il Centro Culturale Polivalente, dedicata ai temi della grafica, balneare, MystFest, Biblioteca e con una sezione Giallo Mulazzani. Durante entrambi i percorsi sarà possibile visitare la Galleria sotterranea Paparoni, la più interessante e complessa architettura del patrimonio ipogeo della città. A partire dal 25 luglio, poi, i due percorsi saranno arricchiti dalle mostre fotografiche “U j’era Catolga”, a cura del gruppo Facebook U j’era Catolga e di Genia Catulghina, allestita all’ingresso della Galleria Paparoni, e “Filtro temporale: i luoghi della Cattolica nel tempo” a cura di Alessandra Cesaroni, Marco Magnani, Giuseppe Ricci, che si snoderà per le vie del centro storico. Nelle serate di mercoledì, infine, lo staff del Museo della Regina proporrà ai visitatori due itinerari, che si alterneranno all’interno delle due sezioni museali. Nella sezione di Archeologia, un viaggio a ritroso nel tempo condurrà i visitatori nella “Cattolica romana” e nell’insediamento dell’Età del Bronzo, ripercorrendo gli scavi cittadini che a partire dagli anni '60 del Novecento hanno permesso di retrodatare la storia cittadina fino al 1800-1500 a.C. Il percorso nella sezione di Marineria sarà dedicato alla cultura materiale e immateriale delle “Genti di mare”, partendo dalla nascita del porto in età moderna fino alle trasformazioni legate all'avvento del motore a partire dagli anni '20 del Novecento, con la proiezione del cortometraggio “Genti di Mare: la marineria di Cattolica e Gabicce”.?