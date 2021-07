Alla scoperta di tesori di Rimini con “I mercoledì di Giovanardi”

Mercoledì 21 luglio alle 21 si svolgerà il primo appuntamento del ciclo "I mercoledì di Giovanardi - Lezioni dal Vero di Arte", una serie di serate estive guidate dal critico d’arte riminese Alessandro Giovanardi, alla scoperta di tesori poco conosciuti del patrimonio artistico riminese. Si apre con un vero gioiello nascosto nel cuore di Rimini: la Cappella Petrangolini, aperta in esclusiva e raccontata dal suo proprietario, l’architetto Stefano Guidi (oltre che da Giovanardi stesso). L'itinerario proseguirà con la visita alla Chiesa di Sant’Agostino: per un confronto “in diretta” fra lo stile Neogotico e il Gotico vero e proprio. L’iniziativa è realizzata da Beautrip, start-up innovativa che affianca le persone ad iniziare strategie online e propone esperienze e corsi sulla cultura e la bellezza italiane, per chi ha voglia di organizzare (e di vivere) forme di turismo esperienziale slow, identitario e sostenibile.

