Alle "Befane" graffiti e danza live nel nome di Keith Haring

Un altro grande fine settimana di arte e spettacolo alle Befane Shopping Centre di Rimini con un doppio evento ispirato alle 54 opere di Keith Haring in mostra presso il Centro commerciale fino al 12 maggio. Sabato 4 maggio 2024 dalle 17.00 Michele Costa, in arte ENKO, sarà impegnato in una performance live durante la quale cercherà di unire il lavoro da street artist di Keith Haring, con il suo, il graffiti writing, ovvero la scrittura di lettere, trasformando le iconiche figure di Haring in lettere che andranno a comporre la tag ENKO. L'opera, una volta terminata, resterà in esposizione sino alla conclusione della mostra.

Sempre sabato 4 maggio dalle 16.00 in poi si terranno, dedicati a tutti i bambini, laboratori creativi ispirati alle opere di Keith Haring. Ricordiamo che per accedere ai laboratori è necessario prenotarsi al numero whatsapp 351-8229963.

Domenica 5 maggio 2024 dalle 17.00 il cast artistico di InDanza Show Academy, scuola di danza del Riminese, insieme alla cantante emergente Gynevra, si esibiranno in piazza Zara in uno show dedicato all'arte, in tutte le sue forme e sfumature. L'evento avrà infatti come temi principali la danza, il canto, e i colori, e prenderà il titolo di 'Danz'Arte'. I corpi dei performers diventeranno delle tele dove dipingere emozioni attraverso i movimenti e l'utilizzo di colori. Lo show sarà diretto e coreografato dal Maestro e ballerino pluripremiato Manuel Mazzotti.