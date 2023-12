Allenamento a Santo Stefano per smaltire il pranzo di Natale, ritrovo in spiaggia con la personal trainer

Il 26 al 26 è la proposta natalizia della Personal trainer Elen Souza che sfida anche quest’anno a un allenamento straordinario al Bagno tiki 26 a Rimini esattamente il giorno dopo la festività Natalizia. A Natale è tradizione ed è giusto rilassarsi in famiglia, anche festeggiando e mangiare un po’ più del normale, ma attenzione, il giorno dopo Elen Souza sfida a rimettersi subito in forma e fare un allenamento straordinario, provando a smaltire tutti gli stravizi natalizi.

"Siamo giunti alla terza edizione, ed è un momento molto divertente anche perché l’obbiettivo principale è quello di promuovere l’attività in spiaggia tutto l’anno. Durante le vacanze molte volte pensiamo solo nel benessere mentale e dimentichiamo del benessere fisico. Giusto che sia così… però mantenere la forma fisica anche durante le vacanze è molto importante alla salute. Anche se è il giorno dopo il Santo Natale, oramai è stato definito “work out natalizio,” anche perché oltre allo sport è un momento meraviglioso di socialità per stare all’aria aperta, per allenarsi in riva al mare. Ecco l’idea del Work Out festivo, proprio perché sono in tanti che mi chiedono di allenarsi in questi giorni di festa", spiega la personal trainer.

Il ritrovo è per le 10 al bagno tiki 26 a Rimini, dopo 10’ di riscaldamento sulla spiaggia si svolgerà un allenamento di attvità funzionale: si lavora i muscoli profondi, migliorando la postura e prevenendo il male di schiena, aumenta la resistenza e la forza muscolare, migliora il condizionamento del sistema cardiorespiratorio. Il programma prevede alla fine dell’allenamento un momento per scambiarsi gli auguri, anche grazie a tante aziende che hanno messo a disposizione degli omaggi per tutti.

Ringraziamenti oltre che all'assessorato allo Sport del comune di Rimini, i main sponsor Erba Vita, RivieraBanca, Bagno Tiki 26, ma anche Living Sport, il cinema Fulgor, l’ottica Buona Vista, il centro Estetico Ambra, e il fotografo Giorgio Salvatori.

