Allo Sfetosferio torna la rassegna "I denti mancanti" con Prospettiva

?Il 12, 13 e 14 agosto allo Sferisterio a Santarcangelo di Romagna tornano “I Denti Mancanti”. “Prospettiva” è il tema di questa ottava edizione del Festival, che si concentrerà sulla comunicazione verbale, fuori dai soliti schemi, moderna, provocatoria e proprio per questo in grado di fare riflettere. Si parte giovedì 12, con una serata interamente incentrata sulla musica Trap e Hip Hop che dà l’avvio ad una nuova collaborazione con Focus all’interno del progetto L’Arca di Santarcangelo. Sul palco si alterneranno diversi giovani artisti come Mattak, Kasto e Kadesh, Cloud e Kd-One, AFB crew + SoundRiseTriboo, Jack The Tick e Elzedmxrbo. La serata di venerdì 13 partirà alle 21 con “Il Fumetto in scena – parole, disegni, letture”, appuntamento che consolida la collaborazione con Santarcangelo del Fumetto e che vedrà sul palco Mabel Morri, Gianluca Pagliarani, Massimo Modula, Giovanni Barbieri e Sergio Algozzino in un talk show coordinato da Egisto Quinti Seriacopi dove si approfondirà il linguaggio del fumetto, la sua storia, le sue avanguardie, insieme agli autori, scrittori e disegnatori suddetti. A seguire, alle 22.30, avremo sul palco Daniele Fabbri con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy “Fakeminismo”, dove si parla di donne viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne. Negare che le donne siano discriminate dalla società è da ipocriti, le ragioni del femminismo sono indiscutibili, ma cosa devono fare i maschi comuni nella vita di tutti i giorni per cambiare la società? Daniele Fabbri (che ha al suo attivo 25 spettacoli teatrali, è writing-partner di Giorgio Montanini, autore in programmi radiofonici e televisivi Rai, Comedy Central, ed ha scritto e pubblicato insieme a Stefano Antonucci diversi fumetti tra i quali il più recente “il timido anticristo”) si interroga sapendo di non avere le risposte, tutto ciò che può fare è dimostrare che si può ridere degli argomenti più seri senza affatto sminuirli, ma al contrario è un buon modo per riconoscere la loro importanza e condividerla con gli altri. Sabato 14 Agosto la serata partirà alle 21 con un gradito ritorno al Festival dei Denti Mancanti, quello della compagnia Quotidianacom, che porterà in scena il suo “Grattati e Vinci”, un dialogo, quello del duo Vannoni – Scappin, che tra pause significative e battute serrate affronta le tematiche più disparate, nel tentativo di dare un senso al vivere: dall’amore alle preoccupazioni per il futuro, dalla pensioni ad un piano di suicidio collettivo, fino alla progettazione di un’associazione a delinquere. Mentre alle 22.30 salirà sul palco Arianna Porcelli Safonov con il suo “Riding Tristocomico”. La comicità come pensiero critico, la creatività come indagine sociale, l’osservazione profonda di costumi contemporanei sono la cifra di Arianna Porcelli Safonov. Il suo Riding Tristocomico fa ridere ma con quel fondo di smascheramento sociale che risveglia il pensiero critico. Nel suoi monologhi la scaletta è in continua evoluzione, un Riding non è mai uguale all’altro, i pezzi classici viaggiano accanto alle nuove produzioni, ciò che non cambia è il tema: una collezione di provocazioni e riflessioni sui dettami della vita contemporanea spacciati per ultime tendenze. Questi ultimi anni pandemici hanno fatto esplodere (tra le tante altre) la contraddizione legata alla rete virtuale e al rapporto con la stessa da parte dell'essere umano, fatto di estrema solitudine seppure iperconnessi con tutto il mondo. Contraddizioni che palesano quanto spesso manchi una prospettiva comune guardando al "post pandemia". Cercando di proporre spettacoli che attraverso la comicità irriverente, cruda e realisticamente cinica che contraddistingue l’approccio della stand-up comedy, l’obiettivo di questa edizione dei Denti Mancanti vuole essere quello di mettere a nudo alcune delle tantissime contraddizioni della nostra società, ridendoci su ma al tempo stesso innescando ragionamenti propositivi che delineano una diversa “prospettiva”. Anche per quest’anno continua il progetto di “Splendore Futuro”, attraverso il quale si organizzano percorsi laboratoriali gratuiti per ragazze e ragazzi in età di adolescenza che altrimenti non avrebbero modo di poter partecipare e avviare un proprio percorso artistici, laboratori che si svolgeranno tra Ottobre e Dicembre a Santarcangelo. Per restare aggiornati invitiamo tutte e tutti a seguire la pagina facebook de “i denti mancanti”.

Ingresso gratuito Prenotazione consigliata al 3347003434 dalle 10 alle 20 oppure scrivere a identimancanti@gmail.com indicando nome, cognome, numeri di posti e recapito telefonico.