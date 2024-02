"L'altra stagione": ultimi giorni per ammirare i "26 sguardi" del mare d'inverno

Ultimi giorni per poter passeggiare sulle dune di Rimini ammirando immagini e parole di cinquantaquattro artisti riminesi insieme per la mostra collettiva dedicata a quella "riga blu" a cui i riminesi più sentono di appartenere, il mare d’inverno. Lungo 3 chilometri di spiaggia, sulla duna rialzata di fronte all'orizzonte marino, l'omaggio poetico della comunità artistica alla città candidata a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2026 accompagna che decide di fare una passeggiata poetica. Fino a domenica 25 febbraio la passeggiata dalla ‘palata’ al bagno 63 sarà ancora più bella grazie alle immagini di 26 fotografi e fotografe e alle parole di 28 scrittrici e scrittori, poetesse e poeti, che hanno accolto l’invito a raccontare il loro “mare d’inverno”, quel mare che non è solo la quinta estiva più conosciuta, ma una forza che produce sogni e simboli.

“L’altra stagione”, il titolo di questa sorta di esperimento collettivo di land-art, è curata dal Comune di Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini ed è stata resa possibile grazie alla disponibilità di tutti gli artisti coinvolti. Dalla prossima settimana la mostra sarà disallestita, mentre resteranno ancora per alcune settimane le panchine sulle dune da cui poter ammirare il mare d’inverno.