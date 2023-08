“Amarcord dalla A alla Z”, un viaggio nero su bianco della città cara al Maestro Fellini

Un contesto insolito e piacevole per la presentazione del libro Amarcord dalla A alla Z di Davide Bagnaresi e Gianfranco Miro Gori, nel cinquantesimo anniversario della uscita nelle sale italiane del film.

Dalla A di Amarcord alla Z di Zeus, passando per Biscein, Fulgor, Gradisca, Nonno e Rex, il dizionario di Bagnaresi e Gori racconta personaggi, luoghi e situazioni di uno dei film più amati della storia del cinema. Mostrando la provincia della sua infanzia Federico Fellini riesce – diventando universale – a parlare al pubblico di tutto il mondo, vincendo il suo quarto Oscar. Attraverso 60 voci ricche di curiosità, dettagli e retroscena, questo libro si può leggere tutto d’un fiato o utilizzare come un vocabolario in caso di bisogno.

“Non credo che esista nella storia del cinema e forse in tutta la storia dell'arte una identificazione così totale tra un'opera e una città come è in Amarcord – commenta il responsabile del Fellini Museum e della Cineteca Marco Leonetti - Ogni personaggio, ogni luogo, ogni episodio è così profondamente e intimamente autentico come lo può essere solo un'opera di finzione. L'anno della candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura non poteva che accadere nel cinquantesimo del film che ha fatto di questa città una dimensione dell'anima e non solo una coordinata geografica".