Amarcord: Oggi…..dieci anni fa! Le foto del nevone 2012 in mostra a Poggio Torriana

Dal 5 febbraio alla Stazione di Servizio F.lli Casadei a Poggio Torriana sarà possibile visitare la mostra fotografica dal titolo “Amarcord: Oggi…..dieci anni fa!” mostra curata da Marco Casadei e realizzata dal fotoamatore locale Giorgio Sapigni che ricorda in 500 scatti la grande nevicata che nel 2012 ha interessato il nostro territorio e tutta la Valmarecchia. La mostra rappresenta il patrimonio storico e visibile di un evento eccezionale che compie 10 anni e resta indelebile nella memoria.

"Chiunque c’era e l’abbia vissuto - commenta Giorgio Sapigni - sicuramente non dimenticherà cosa come oggi, ma esattamente dieci anni fà, è accaduto in Romagna ed in particolare in Valmarecchia.?Nella notte tra il 31 gennaio ed il primo febbraio 2012 è iniziata quella che sembrava una normale nevicata invernale ed invece poi, alla luce dei fatti, è diventata e passata alla storia come il “Nevone del Secolo”.?Dal mare di Rimini fino alle colline e montagne dei Comuni dell’entroterra nevicò, quasi ininterrottamente, per una ventina di giorni sommergendo, proprio nel senso letterale del termine, tutto e tutti e facendo della Valle un unico uniforme candido ed immacolato paesaggio bianco, con la neve che si accumulava e si misurava in decine di centimetri a mare, ma che risalendo la Valle, diventava uno, due per arrivare agli oltre i tre metri in Alta Valle.?In quel periodo Giorgio Sapigni, fotoamatore locale, ha raccolto oltre 500 scatti di Poggio Berni e dintorni che restano ora una storica testimonianza di quel periodo così particolare.?Una piccola mostra fotografica “open air” allestista e voluta dalla Stazione di Servizio Casadei di Poggio Torriana raccoglie una dozzina di scatti effettuati il 4 febbraio 2012 che hanno immortalato la situazione neve della Stazione di Servizio stessa, della Via Santarcangiolese ed aree limitrofe compresa una storica Celletta Votiva, restaurata anni fà a cura dei Fratelli Casadei.?Questa mostra, oltre a testimoniare il lavoro e l’impegno nel tenere aperto un servizio di primaria necessità quale unico distributore carburanti del Comune di Poggio Torriana, vuole anche essere un omaggio a tutte le persone ed attività pubbliche e private che, a costo di molti sacrifici, si adoperarono per mantenere attivi servizi essenziali e di assistenza alle persone in un momento di vera emergenza climatica.?L’invito a tutti è di visitare la mostra “open air”, che sarà visibile a partire da sabato 5 febbraio, per tornare con la mente e con gli occhi indietro di dieci anni. "