Si alza il sipario su “Amarcort Film Festival”, il programma della prima giornata

Martedì 22 novembre, si alzerà il sipario sulla 15esima edizione di Amarcort Film Festival, il festival internazionale sui cortometraggi nato nel 2008 e dedicato a Federico Fellini, in programma fino a domenica 27 novembre.

Studiato e costruito ormai già da qualche anno su una struttura che lo rende a tutti gli effetti un vero e proprio festival cinematografico, Amarcort è pronto a presentare al pubblico un'edizione ricca di appuntamenti.

Da una parte il concorso internazionale di cortometraggi, con le sue 11 sezioni, suddivise per genere, durata, provenienza e quest'anno anche per tema; appuntamento che si conferma come uno dei più seguiti dagli autori di tutto il mondo, con 200 film selezionati da 70 Paesi su un totale di oltre 1.400 cortometraggi iscritti.

Dall'altra, il Festival vero e proprio che lo accompagna con un calendario denso di eventi.

Il programma della prima giornata

La giornata inaugurale, domani, martedì 22 novembre, si aprirà alla Cineteca di Rimini con la Masterclass per le scuole superiori tenuta dal regista Luca Elmi sulla trilogia di cortometraggi noir “I giorni del Commissario Lorenzi” che verrà ripetuta anche nella giornata di sabato 26 novembre per il ragazzi della scuola di Cinema "Entr'Arte" di Firenze, che saranno ospiti del Festival e parteciperanno agli incontri con lezioni aperte.

Il concorso entrerà nel vivo alle 15 alla Cineteca di Rimini con la proiezioni dei finalisti della sezione “Aldina” (studenti di cinema). In contemporanea, sempre a partire dalle 15, al Museo della Città – Sala del Giudizio avverrà la proiezione dei finalisti della sezione MOViE (danza e movimento) e Cantarel (videoclip musicali).

A seguire, alle 18:30 al Cinema Fulgor, andrà in scena il concerto di Rimini Classica dal titolo “L'uomo che cadde sulla Terra”, dedicato a David Bowie.

Riflettori puntati, alle 20:30 al Cinema Tiberio, su una delle grandi novità di quest’anno, la cerimonia di consegna del “Premio Burdlaz”, riservato ai giovani registi alla loro opera prima che abbiano risentito dell'ispirazione data dall'opera di Federico Fellini.

Il primo a ricevere questo premio sarà Marco Chiappetta con il suo film "Santa Lucia". La pellicola, opera prima del regista, racconta la storia di uno scrittore cieco che dopo molti anni di esilio in Argentina, torna a Napoli per la morte della madre e intraprende col fratello musicista un viaggio della memoria nei luoghi della sua giovinezza che non può più vedere, alla ricerca del vero motivo del suo addio.

Per tutta la durata del Festival al Museo della Città saranno esposti le fotografie di Jean Claude Chincheré sulla Siria e i disegni finalisti dei bambini delle scuole elementari che hanno partecipato al contest di Amarcort "Il riCircolo dei Sogni" che quest'anno ha avuto come tema "Il mondo che vorrei".