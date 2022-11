Amarcort dedica una serata al tema della neurodivergenza

Proseguono gli appuntamenti della 15esima edizione di Amarcort Film Festival, il festival internazionale sui cortometraggi nato nel 2008 e dedicato a Federico Fellini, in programma fino a domenica 27 novembre. Tra gli eventi clou della seconda giornata, mercoledì 23 novembre, una serata speciale dedicata al tema della neurodivergenza alla Cineteca di Rimini.



Studiato e costruito ormai già da qualche anno su una struttura che lo rende a tutti gli effetti un vero e proprio festival cinematografico, Amarcort è pronto a presentare al pubblico un'edizione ricca di appuntamenti.



Da una parte il concorso internazionale di cortometraggi, con le sue 11 sezioni, suddivise per genere, durata, provenienza e quest'anno anche per tema; appuntamento che si conferma come uno dei più seguiti dagli autori di tutto il mondo, con 200 film selezionati da 70 Paesi su un totale di oltre 1.400 cortometraggi iscritti.



Dall'altra, il Festival vero e proprio che lo accompagna con un calendario denso di eventi.



Il programma della seconda giornata

La (seconda) giornata di mercoledì 23 novembre, si aprirà alle 10 alla Cineteca di Rimini cona proiezione dei finalisti della sezione Amarcort (fiction). In contemporanea, al Museo della Città, spazio alla proiezione di cortometraggi per le scuole primarie e secondarie di primo grado del concorso “Corti d'Acqua” in collaborazione con Anbi Emilia-Romagna, mentre alle 15 alla Cineteca di Rimini sarà la volta dei finalisti delle sezioni Miranda (animazione per giovani spettatori) e Amarcort (fiction). Sempre alle 15, ma al Museo della Città, in scena i finalisti delle sezioni Gironzalon (sperimentale) e Calzinazz (documentari).



Alle 20:30 riflettori puntati sulla Cineteca di Rimini per una serata speciale, per sensibilizzare il pubblico sul tema della neurodivergenza, con la proiezione di cortometraggi selezionati e presentati da un gruppo di ragazzi in collaborazione con la AUSL Romagna e il progetto socio-sanitario Spazio Meraki. Un appuntamento che si rinnoverà anche nella giornata di sabato con la proiezione del documentario “I mille cancelli di Filippo”, insieme al regista Adamo Antonacci, al produttore Alessandro Salaorni e al protagonista Filippo Zoi, venticinquenne autistico con la passione del disegno e dei cancelli.



Per tutta la durata del Festival al Museo della Città saranno esposti le fotografie disulla Siria e i disegni finalisti dei bambini delle scuole elementari che hanno partecipato al contest di Amarcort "Il riCircolo dei Sogni" che quest'anno ha avuto come tema "Il mondo che vorrei".