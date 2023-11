Amarcort Film Festival, il fumettista Giorgio Cavazzano in città per la consegna del Premio "Un felliniano nel mondo"

Entra nel vivo l’appuntamento con Amarcort Film Festival, il festival internazionale sui cortometraggi nato nel 2008 e dedicato a Federico Fellini, in programma a Rimini fino a domenica 19 novembre.

Grande successo di pubblico per la serata inaugurale tutta al femminile, che nella cornice del Cinema Tiberio ha dato ufficialmente il via al ricco cartellone di incontri, proiezioni e mostre che celebrano il mondo del cinema in maniera trasversale. Con "Amarcort al Femminile" a salire sul palco, martedì 14 novembre, è stata Barbara Sirotti per la presentazione di due corti dedicati alla riflessione sulla violenza di genere: “Aria. Elaborazione di una violenza” e “Libera”. La serata è proseguita con la proiezione di cortometraggi di registe iraniane sul tema dei “diritti negati” e con “Luce Naturale", un incontro in compagnia di Riccardo Calamandrei, in collaborazione con IOR Rimini. Presente alla serata anche l’Assessora del Comune di Rimini, Francesca Mattei.

Il Festival prosegue quindi giovedì 16 novembre con un appuntamento molto atteso: la cerimonia di consegna del premio “Un Felliniano nel Mondo". Quest'anno l'artista che ha collaborato con Federico Fellini e a cui Amarcort Film Festival e la cineteca di Rimini intendono assegnare il riconoscimento è Giorgio Cavazzano. Cavazzano - fumettista italiano, tra i più apprezzati autori Disney - sarà a Rimini al Cinema Fulgor (ore 21:00) per la consegna del premio e un incontro con il pubblico. L’occasione per l’incontro tra il Maestro e il fumettista fu data dalla realizzazione della versione a fumetti del film La Strada del 1954. La giornata del 16 novembre si aprirà al Teatro degli Atti con la proiezione per le scuole del film “Tutta colpa del paradiso”, un omaggio a Francesco Nuti.

Venerdì 17 novembre alle ore 9:30 il Teatro degli Atti ospiterà l'incontro e la proiezione per le scuole "Acquateam - Missione Mare": anteprima speciale del terzo episodio la cui uscita è prevista per dicembre. Alla proiezione per le scuole saranno presenti gli ideatori della Graffiti Creative e RAI Kids. Alla mattinata parteciperà anche la Fondazione Cetacea di Riccione con un laboratorio per i bambini presenti.

Riflettori puntati anche sul Premio Burdlaz, istituito nel 2022 e dedicato ai giovani registi autori di lungometraggi ispirati dall’opera felliniana. Dopo le proiezioni di anteprima del 28 ottobre, 4 e 11 novembre, gli autori delle opere tre opere finaliste saranno a Rimini in occasione del Festival per presentare i loro lavori. Appuntamento il 17 novembre con Marescotti Ruspoli e "Amusia" (Cinema Sant'Agostino, ore 10) e Giovanni Dota con "Koza Nostra" (Cinema Sant'Agostino ore 17:00); sabato 18 novembre tocca a Niccolò Falsetti con "Margini" (Cineteca ore 14:00).

La giornata del 17 novembre si concluderà al Teatro degli Atti a partire dalle ore 20:30. Si comincia con "Parlano i (manu)fatti", proiezione del cortometraggio realizzato da ANCE Emilia Romagna, in occasione del 50esimo anniversario (1972-2022). A seguire "Videomaker del futuro", con la presentazione dei video realizzati dalle scuole selezionate. Per gli amanti dei cartoon spazio quindi a "Disney 100 – Un secolo di capolavori del cortometraggio animato": Federico Fiecconi, giornalista, scrittore e critico del fumetto, ripercorre i cento anni della Walt Disney Company attraverso aneddoti e curiosità dei backstage e la proiezione di alcuni cortometraggi Disney che hanno fatto la storia.

Sabato 18 novembre sarà la volta della cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori del concorso e dei loro autori, preceduta alle 20.30 al Teatro degli Atti da “Madonna che musica che c’è stasera”, omaggio di Amarcort Film Festival e della città di Rimini a Francesco Nuti. La giornata del 18 novembre sarà arricchita da numerosi appuntamenti, come “The 50th Dark Side of the Moon” (ore 17:30 alla Cineteca di Rimini), un incontro fra esperti, appassionati di musica, collezionisti, per continuare a sognare sulle note di quello che è indiscutibilmente il miglior album dei Pink Floyd, i laboratori “100 anni della Warner Bros” e “Coloriamo gli animali marini” (ore 15:00 e 16:00 al Museo della Città), e tanto altro ancora.

Proseguono anche giovedì, venerdì e sabato le proiezioni delle opere finaliste del concorso internazionale con 180 film selezionati tra il Cinema Tiberio, il Cinema Sant'Agostino, la Cineteca di Rimini.

Per tutta la durata del Festival, al Museo della Città, sarà possibile visitare tre mostre: la prima riguarda i finalisti del concorso fotografico “Paparazzo”, l’altra i finalisti del contest "RiCIRCOlo dei Sogni" (disegni realizzati dai bambini della scuola primaria) e, infine, i disegni e le caricature di Marco Martellini in omaggio agli anniversari celebrati quest'anno.