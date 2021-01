Amarcort Film Festival 2021, apre i bando di concorso per cortometraggi

Terminata con grande successo la tredicesima edizione di Amarcort Film Festival, il festival riparte con più energia e idee che mai.

Da giovedì 28 gennaio sarà online il bando di concorso e sarà possibile iscrivere i propri cortometraggi tramite la pagina filmfreeway.com/amarcortfilmfestival. Il contributo di iscrizione è di 7$ per la scadenza regolare, con un aumento progressivo fino alla data di scadenza finale: il 30 luglio si chiuderanno definitivamente le iscrizioni.

Quest'anno l'apertura del bando coincide con la partecipazione al più importante market internazionale del cortometraggio, quello del festival di Clermont-Ferrand (1-5 Febbraio). Con la sua delegazione, Short Is Worth Delegation, assieme ai festival amici CartoonClub di Rimini, CortoDorico di Ancona e Malta TV Short Film Festival di Malta, Amarcort avrà uno stand virtuale e si interfaccerà con realtà da tutto il mondo.

Riconferme, novità, collaborazioni, eventi... Amarcort Film Festival è un vulcano di idee, sempre di ispirazione ed emulato nel suo settore. Per ora non è il momento di guastarvi alcuna sorpresa, ma Amarcort vuole stuzzicare la curiosità annunciandovi la creazione di due nuove sezioni competitive!

- Calzinazz, dedicata ai documentari e reportage, massima durata 25 minuti. Da diverso tempo il festival ha avvertito la necessità di riservare uno spazio apposito a questa forma di cortometraggio, per risaltarne i contenuti di valore. - MOViE, sezione extra dell'edizione 2021, dedicata alla danza e al movimento, massima durata 10 minuti. Questa categoria competitiva accoglierà cortometraggi che utilizzano il linguaggio del corpo per esprimere emozioni o raccontare una storia. Amarcort Film Festival non si ferma mai!