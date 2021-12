Amaurys Perez ospite speciale alla presentazione del calendario 2022 di Miss Mamma Italiana

Le mamme più belle d’Italia tornano al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, sabato 11 dicembre alle ore 21.00, per la serata di presentazione del Calendario 2022 targato “Miss Mamma Italiana” come seguito alle fasi prefinali e finalissima nazionale svoltesi lo scorso settembre nel rinnovato Piazzale Don Minzoni.

Per questo motivo la città è protagonista, nelle sue location più suggestive, degli scatti del Calendario di Miss Mamma Italiana 2022 insieme alla vincitrice Silvia Palamà e alle altre Miss di fascia.

La serata, oltre alla presentazione del calendario, racconterà attraverso dei video come sarà il Natale delle mamme; questi saranno intervallati da momenti di spettacolo con il coinvolgimento del super ospite speciale Amaurys Perez, campione mondiale di pallanuoto, protagonista in diversi programmi televisivi come: Ballando con le stelle, L’Isola dei famosi Pechino Express e tanti altri.



Il noto concorso di fama nazionale ed internazionale, ideato da Te.ma Spettacoli di Paolo, Giorgia e Grazia Teti, sarà a sfondo benefico, infatti i calendari potranno essere acquistati con un’offerta libera ed il ricavato sarà devoluto all’associazione ARIANNe Onlus Endometriosi.