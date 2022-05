“L’amore, le armi, le stelle” convegno internazionale sul poeta Basinio da Parma

Giovedì 26 e venerdì 27 maggio nelle sedi di Palazzo Buonadrata e del Museo della città, si terrà il convegno dal titolo: “L’amore, le armi, le stelle” grazie alla collaborazione del Comune di Rimini, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e la Biblioteca civica Gambalunga.

Nutrito il programma delle due giornate dedicate al poeta, filologo e filosofo della corte riminese dei Malatesta, Basinio da Parma scomparso prematuramente all’età di 33 anni e che desiderava essere ricordato per le sue opere, che trattano di stelle e delle battaglie vittoriose del suo signore Sigismondo Malatesta. Tali scritti, che annoverano anche il celebre Liber Isottaeus in cui si narra l’amore fra il condottiero e Isotta degli Atti, saranno al centro del convegno internazionale interamente dedicato a Basinio e alla corte malatestiana, avamposto dell’Umanesimo nel Quattrocento, che prevede la partecipazione dei massimi esperti internazionali della cultura umanistica, quali il prof. John Monfasani dell’Università di Albany, che terrà la lectio magistralis inaugurale nella serata di giovedì 26 maggio, volta a chiarire un tema assai discusso come i rapporti dei Malatesta con la filosofia platonica e aristotelica. L’amore di Sigismondo e Isotta trattato nell’Isottaeus verrà indagato dallo sguardo esperto di Italo Pantani e da Rita Bernardello, mentre la tradizione illustrativa sarà al centro delle relazioni di Fabrizio Lollini e di Simonetta Nicolini. Christian Peters tratterà dell’Hesperis mentre la raffinata tecnica poetica di Basinio verrà analizzata da Loredana Chines.

Non mancherà la partecipazione di studiosi riminesi da anni impegnati nello studio e nella diffusione della cultura della Rimini quattrocentesca, come Donatella Frioli e Alessandro Giovanardi. Di notevole interesse sono poi gli interventi di Marco Brunetti, che prenderà in esame gli incompiuti Argonautica di Basinio (il cui manoscritto si conserva in Gambalunga) e di Sara Ferrilli, che presenterà il primo studio completo del De honore mulierum di Benedetto da Cesena, poeta della corte malatestiana fino ad ora pochissimo studiato. L’evento si colloca all’interno di un progetto internazionale per l’edizione del capolavoro della poesia malatestiana, l’Hesperis di Basinio da Parma, che si sta svolgendo presso il L. Boltzmann Institute for Neo-Latin studies di Innsbruck, diretto dal Prof. Florian Schaffenrath e con la partecipazione di Anna G. Chisena, Simon Smets e Federica Rossetti.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle misure sanitarie in vigore. Info: 392 / 2987495

Programma:

Giovedì, 26 maggio 2022 (Salone delle Feste, Palazzo Buonadrata - Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Corso d’Augusto, 62)

18.00–19.00 Plenary Note John Monfasani (New York), I Malatesta tra platonici ed aristotelici

19.00 Evening Reception

Venerdì, 27 maggio 2022 (Sala del Giudizio, Museo della Città)

Panel 1:Basinio and Love Poetry

09.00–09.30 Sara Ferrilli (Zurich), Il De honore mulierum di Benedetto da Cesena e la corte malatestiana: un progetto culturale ’isottèo’

09.30–10.00 Loredana Chines (Bologna), I mosaici di Basinio da Parma fra tessere di auctores e riscrittura 10.00–10.30 Break

10.30–11.00 Italo Pantani (Roma), Le ultime parole di Isotta morente. Lettura di Isottaeus

11.00–11.30 Rita Bennardello (Cassino), Tradizione e fortuna del Liber Isottaeus

11.30–12.00 Break

Panel 2: Basinio and the Manuscript Tradition

12.00–12.30 Fabrizio Lollini (Bologna), Il cielo e la terra. Costellazioni, zodiaco e mesi nella cultura visiva dal Medioevo al Rinascimento

12.30–13.00 Donatella Frioli (Trento), Il codice autografo dell’Hesperis e degli Argonautica

13.00–15.00 Lunch Break

15.00–15.30 Simonetta Nicolini (Bologna), Prospettive critiche per le illustrazioni dell'Hesperis di Basinio Panel 3: Epic Poetry, Myth, and the Underworld

15.30-16.00 Marco Brunetti (Bibliotheca Hertziana), The Argonautica of Basinio da Parma: the last venture of the poet and the “Fortleben” of the myth

16.00–16.30 Break

16.30–17.00 Alessandro Giovanardi (Rimini), Basinio poeta-filosofo dell’Oltretomba: lo sguardo russo di Vladimiro Zabughin

17.00–17.30 Christian Peters (Münster), Somewhere Far Beyond? Redeeming Sigismondo’s Stolen Years in Hesperis 7–

10 17.30-18.00 Closing Remarks

20:00 Conference Dinner (Osteria de borg, Via Forzieri 12)