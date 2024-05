"Amori (mal)educati": lo spettacolo teatrale sull’affettività va in scena alla Granturismo di Riccione

Venerdì 3 maggio, alle ore 21 alla Granturismo in piazzale Ceccarini, la compagnia de “Il tassello mancante” porta in scena lo spettacolo teatrale “Amori (mal)educati”. Lo spettacolo esplora il tema dell’affettività inserito nel contesto contemporaneo. Attraverso la recitazione, ogni personaggio esplorerà situazioni legate alla sfera delle emozioni e della sensibilità e stimolerà il pubblico a vedere come la vita ci ha cambiati, recitando ruoli e personaggi di traditi e traditori. Ma anche a ricordare le ingenuità della gioventù e, con gli occhi dell’adulto, a interrogarsi per capire quali occasioni si sono perse.

Nel corso dello spettacolo teatrale ogni personaggio farà delle scelte, lasciando il giudizio del proprio operato allo spettatore: saranno stati interpreti educati o maleducati dal punto di vista affettivo, ascoltatori dei propri sentimenti o dell’impeto?

Sul palco, a calarsi nella realtà per comprendere le proprie emozioni e anche quelle altrui, Alice Baldassarri, Marco Pirani, Massimiliano Fabbri, Caterina Tagliavini, Rossella Pasquinelli e Andrea Zaccà, autori e interpreti degli “Amori (mal)educati” ispirati o vissuti, diretti dallo storico regista de “Il tassello mancante”, Giovanni Casadei.

“Amori (mal)educati” è l’evento conclusivo dei laboratori teatrali realizzati dall’associazione “Il tassello mancante” nell’ambito del progetto “Youz Generazione di idee - Classico contemporaneo” della Regione Emilia-Romagna, rivolto ai giovani e con l’obiettivo di condividere con loro messaggi importanti.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Riccione, è a ingresso libero su prenotazione (via Whatsapp al numero 377 3836973).