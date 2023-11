Analogia e artificio: visioni d'arte tra storia e creatività a Rimini

Sarà presentata al pubblico sabato 2 dicembre dalle 17.30 alla presenza degli artisti, “Analogia e Artificio, l’installazione che occupa (come di consuetudine a dicembre) la parete principale della Galleria Zamagni, quest’anno ad opera di due artisti che dialogano con i capolavori della storia dell’arte.

Quindici opere di Fabrizio Berti e altrettante di Zino riempiono la percezione dello spazio murale con talento, sperimentazione e colore in una condivisione emozionale.

“Analogia e artificio” impegna Berti e Zino in una’operazione in cui le grandi icone della storia dell’arte sono rivisitate amalgamandosi con le idee stilistiche e concettuali dei due artisti. Ne viene fuori un dialogo spiazzante e inatteso tra passato (anche prossimo) e presente, tra conoscenza e immaginazione, tra certezze e sorprese in grado di costruire un universo artistico fresco e giocoso al limite dell’azzardo costituito da trenta opere che convivono tra loro in armonia per tema e colore.

L’inconfondibile tratto di Berti semplifica, riduce, scarnifica i capolavori del passato esaltandoli nella dimensione cromatica e lineare, sospendendoli a un passo dalla demistificazione dell’originale ma sempre rispettoso dell’opera da cui trae la sua ispirazione.

Coerente al suo percorso di ricerca, Zino si muove all’interno di una matrice pop-metafisica facendo esplodere in migliaia di frammenti di Lego le immagini di alcune tra le opere più celebri della storia dell’arte. Un gioco pirotecnico in cui i soggetti originali sembrano in lotta con se stessi nel tentativo di strapparsi dalla superficie bidimensionale e proiettarsi all’esterno nello spazio concreto dell’osservatore.