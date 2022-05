Andrea Amati band porta a Rimini un tributo a Fabrizio De Andrè

Il 7 giugno, ore 21.30, all’Arena Francesca da Rimini, il cantautore riminese Andrea Amati e la sua band portano in scena va uno spettacolare tributo Fabrizio De Andrè, il più grande cantautore italiano, reinterpretato e rivisto in una chiave del tutto inedita basata su un sound e un'impronta vocale originali ed estremamente coinvolgenti. Un tentativo di “smitizzare il mito” e di esaltare il repertorio più ironico, giocoso e graffiante del cantautore genovese. Lo spettacolo attraversa il repertorio di Faber partendo dagli immancabili classici (Il Pescatore, Volta la Carta, Bocca di Rosa) per arrivare sino ai brani da riscoprire (Zirichiltaggia, Il Bombarolo). Nel corso degli anni, “Attenti al Gorilla” è stato portato in scena in club, teatri e piazze riscontrando sempre un grande successo di pubblico. Andrea Amati – voce Massimo Marches – chitarre Pasquale Montuori – batteria Andrea Costa – violino Francesco Preziosi – basso Stefano Zambardino – tastiere, fisarmonica Per qualsiasi informazione è possibile contattare Andrea Amati sulla sua pagina Facebook, sul suo profilo Instagram e canale youtube. Andrea Amati ha pubblicato il suo secondo disco "Bagaglio a mano" nel 2018, uscito per Borsi Records e distribuito da Artist First, composto da 9 inediti da lui scritti e arrangiati più la cover “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Il disco ha immediatamente ricevuto il consenso di pubblico e critica tanto da permettergli di aggiudicarsi la vittoria del bando Siae “S’Illumina”, grazie al quale Andrea ha intrapreso un lungo tour in alcuni dei live club più prestigiosi d’Italia, da Novembre 2018 a Gennaio 2019, potendo mostrare il lato più luminoso del suo lavoro ovvero il live set. La presenza scenica unica e folgorante di Andrea caratterizza i suoi live insieme alla capacità di coinvolgere e rapire l’attenzione del pubblico. Nel 2018 Andrea è stato Opening act del tour estivo 2018 dei Nomadi e ospite del Keep On Live Fest a Roma dimostrando di avere uno dei live tra i più potenti in circolazione. Attualmente sta lavorando alla scrittura del nuovo disco.