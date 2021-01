Andrea Montemaggi Golfieri mette in mostra la bellezza riminese

Domenica 31 gennaio, dpcm permettendo, negli spazi di via Bertola 28 a Rimini si svolgerà una mostra delle pitture di alcuni giovani artisti riminesi che fanno capo ad Andrea Montemaggi Golferi. Tra le opere esposte c'è la collezione dell'artista Montemaggi Golferi. Le opere esposte raccontano del periodo della sua adolescenza, dei lati più oscuri e felici di quel periodo e lo fa attraverso 3 opere che raffigurano donne riminesi. La prima è "Domiziana", un quadro dove si riflette la ricerca di una bellezza, la storia di una donna nata tra le strade di Rimini. Poi c'è "Teresa", un quadro che parla del lato oscuro dell'adolescenza, si ha quasi la certezza che tutto vada a disperdersi, che nulla rimane. E, infine, c'è "Marina", viene raffigurata la Venere dell'Adriatico dove la bellezza e l'arte risultano senza tempo. In questo quadro lo sguardo è rivolto all'infinito come a ricordare che non bisogna fossilizzarsi sul passato e neppure sul presente, ma essere proiettati sempre al futuro con uno sguardo positivo.

La mostra rivolta a chi ama l’arte si terrà dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30. Questa mostra è un messaggio di speranza e di condivisione reciproca in un momento storico complesso per tutti.