Da Angela Finocchiaro a Federico Buffa, svelati nomi e programma della nuova stagione teatrale

È una stagione sorprendente quella che inaugura il 7 novembre a Cattolica: 24 titoli – mai così tanti – tra Teatro della Regina e Salone Snaporaz, 5 pomeriggi dedicati a bambini e famiglie, due eventi speciali con orchestra e la novità delle conversazioni a teatro. Una programmazione ricchissima che si realizza grazie alla collaborazione tra il Comune di Cattolica e Ater Fondazione e che porta sul palcoscenico i volti più noti e gli spettacoli più attesi dell’anno - quelli che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale - oltre a molte novità.

Angela Finocchiaro, Federico Buffa, Emilio Solfrizzi, Alessio Boni e Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Peppe Servillo sono solo alcuni dei protagonisti che andranno in scena, insieme ai grandi della danza come Sergio Bernal e pilastri della musica come i capolavori dei Beatles per la voce di Sarah Jane Morris.

Tra le novità due eventi speciali con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e le conversazioni con due degli intellettuali più amati dal pubblico come Paolo Crepet e Umberto Galimberti.

Il racconto visivo della stagione è stato affidato al designer e fotografo Marco Morosini, che ha scelto di utilizzare il linguaggio delle mani, “che come mezzo espressivo trasmettono più di tante altre cose – commenta l’autore – mani che si fanno interpreti di una narrazione su una quinta nera, un linguaggio immediato e teatrale”.

Gli appuntamenti del cartellone 2023-2024 cominciano martedì 7 novembre con la commedia di Eduardo De Filippo Uomo e Galantuomo, la storia di una compagnia di attori disgraziati scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare, che vede tra gli interpreti Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses.

Domenica 12 novembre è la prima delle date speciali: sul palcoscenico del Teatro della Regina ci sarà il seguitissimo psichiatra e sociologo Paolo Crepet con Prendetevi la luna, una lezione che è un invito a essere ambiziosi, a cercare la propria unicità e a non smettere di sognare.

Si prosegue martedì 21 novembre con un altro volto molto noto al grande pubblico come Federico Buffa, che con il suo inconfondibile registro narrativo racconterà al pubblico La milonga del fùtbol, le imprese di Renato Cesarini, Omar Sivori, Diego Armando Maradona, storie potenti, intrise di romanticismo e italianità.

Giovedì 30 novembre si alza il sipario del Salone Snaporaz con una tappa della rassegna Biglia - palchi in pista che presenta la sonorizzazione dal vivo di Torso Virile Colossale, il nuovo e originale progetto musicale di Alessandro Grazian dedicato al cinema peplum italiano anni ’50 e ‘60, ovvero l’epopea di “spada e sandaloni” tipica di quegli anni.

Sabato 16 dicembre si torna al Teatro della Regina con The Opera Locos, lo show della compagnia spagnola Yllana vincitore del Premio Max 2019 come miglior spettacolo musicale, che rivisita con umorismo e stravaganza le arie più celebri dell’opera lirica.

È così che tutto comincia è il titolo in scena al Salone Snaporaz martedì 19 dicembre, un progetto di e con Mariangela Granelli e Fabrizio Montecchi che parte dal testo di Jean-Luc Lagarce Le regole del saper vivere nella società moderna, un cinico e allo stesso tempo ironico manuale di comportamento.

Il 2023 chiude venerdì 29 dicembre con un grande classico del Natale come Lo schiaccianoci: la compagnia Il Balletto di Milano torna a Cattolica con una rivisitazione originale di una delle opere più famose della storia della danza classica.

Il nuovo anno comincia al Salone Snaporaz martedì 9 gennaio con I Greci, gente seria! Come i danzatori, l’ultimo lavoro dei Quotidianacom, Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” 2022, e prosegue sempre allo Snaporaz giovedì 18 gennaio con Al caffè del teatro della compagnia Il Dirigibile, un appuntamento nell’ambito della rassegna Teatro e salute mentale.

Andavo ai 100 all’ora è il titolo che a grande richiesta Paolo Cevoli porta di nuovo al Regina, venerdì 19 gennaio, dopo l’immediato sold out della scorsa stagione, un monologo in cui il comico romagnolo immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino.

Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli mercoledì 31 gennaio sono i protagonisti di L’anatra all’arancia, un classico feuilleton che è un cult del teatro comico e vanta anche una famosa versione cinematografica.

Giovedì 1° febbraio il Salone Snaporaz vede sul palco Silvio Castiglioni con Il silenzio di Dio, un lavoro tratto dal racconto Casa d’altri di Silvio D’Arzo e da Domani ti farò bruciare, invettiva da I fratelli Karamazov, il capolavoro di Fëdor Dostoevskij.

Domenica 11 febbraio il Teatro della Regina ospita il primo dei due eventi speciali con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini. L’orchestra, con la partecipazione straordinaria del direttore Beatrice Venezi, condurrà il pubblico in un viaggio musicale tra ‘700 e ‘800, da Beethoven a Rossini e a Paganini.

Alessio Boni e Iaia Forte giovedì 15 febbraio sono tra i protagonisti di Iliade. Il gioco degli dèi, una messa in scena liberamente ispirata all’opera di Omero per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

Un altro classico è in programma la settimana dopo, mercoledì 21 febbraio, e si tratta della tragedia di Euripide le Supplici, per la regia di Serena Sinigaglia, in cui si affronta il parallelismo con la nostra epoca e il paradosso delle guerre.

L’io e il noi. Il primato della relazione è il titolo della seconda conversazione in programma nel corso della stagione dopo l’incontro con Paolo Crepet. Giovedì 29 febbraio sarà il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti a riflettere intorno alle relazioni umane e all’amore.

Si torna alla prosa mercoledì 6 marzo con Angela Finocchiaro e Il calamaro gigante, una storia tratta dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi che racconta di vite sconosciute legate dall’aver creduto all’esistenza di un animale considerato una leggenda.

Giovedì 14 marzo arriva allo Snaporaz la danza contemporanea grazie alla rassegna E’ bal: la coreografa Ambra Senatore, direttrice del Centro Coreografico Nazionale di Nantes, presenta un lavoro in fieri che si intitola In cammino.

La sera dopo, venerdì 15 marzo, saranno gli irresistibili e geniali Oblivion a salire sul palco del Regina con Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità: dalle tendenze musicali del momento, alle serie tv fino alla politica e all’attualità, esilaranti connessioni musicali che ogni volta compongono uno show esilarante e memorabile.

È la musica con la emme maiuscola la protagonista della serata di venerdì 22 marzo: la splendida intensa voce di Sarah Jane Morris e le note del Solis String Quartet interpretano All you need is love, un omaggio ai Beatles che è una rilettura fuori dall’ordinario, che sfiora il jazz e il blues, per un racconto di coinvolgente originalità.

Subito dopo la grande musica, mercoledì 27 marzo, arriva la grande danza con Sergio Bernal. Già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, Bernal è una star del balletto classico e del classico spagnolo: Il suo spettacolo, Una noche con Sergio Bernal, è ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano, tra assoli vertiginosi e raffinati pas de deux e pas de trois e un’inedita versione del Bolero di Ravel.

Domenica 7 aprile si prosegue con la musica, il tributo a Moulin Rouge dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Daniele Rossi, un progetto dedicato all’iconico teatro parigino tra melodie, canto e danza.

Martedì 9 aprile la musica lascia spazio alla prosa per lo spettacolo Amanti, con Massimiliano Gallo: volto notissimo del grande schermo e della tv, porta in scena la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, una storia di incontri clandestini, verità e menzogne che due amanti raccontano contemporaneamente alla stessa analista e ai rispettivi partner.

La stagione teatrale 2023-2024 chiude giovedì 18 aprile al Salone Snaporaz sulle parole e note di Il resto della settimana, con Peppe Servillo e Cristiano Califano, spettacolo tratto da un racconto di Maurizio de Giovanni che narra di calcio e di vita.

Sempre rilevante nella programmazione lo spazio riservato ai più giovani, sia con i matinée per i ragazzi che con le domenicali dedicate alle famiglie e ai bambini: sono aumentati e diventati 5 gli appuntamenti del pomeriggio ed è confermata la rassegna Sciroppo di teatro, il progetto promosso da Ater Fondazione, in rete con gli assessorati alla cultura, al welfare e alla sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta i più piccoli a teatro con la “ricetta” del pediatra.

Torna anche la collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì e il progetto Teatro no limits che garantisce l’accessibilità da parte delle persone con disabilità visiva grazie all’audio descrizione degli spettacoli. I titoli audio descritti sono Uomo e Galantuomo, La milonga del fùtbol, Schiaccianoci, L’anatra all’arancia, Iliade. Il gioco degli dèi, Supplici, Il calamaro gigante, Amanti.

Informazioni e biglietteria

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA REGINA

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10.00 alle 13.00

BIGLIETTERIA SALONE SNAPORAZ

Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20.00

I biglietti degli spettacoli previsti al Salone Snaporaz sono in vendita anche presso la biglietteria del Teatro della Regina nei regolari orari di apertura.

PREVENDITA ONLINE

www.vivaticket.it

RINNOVO VECCHI ABBONAMENTI dal 25 al 30 settembre

NUOVI ABBONAMENTI dal 5 al 14 ottobre

CARNET dal 16 al 20 ottobre

Dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30, sabato dalle 10:00 alle 13:00

Dal 21 ottobre nei regolari orari di biglietteria

BIGLIETTI dal 21 ottobre

Prevendita per tutti gli spettacoli in cartellone presso la biglietteria del teatro e su circuito Vivaticket (online e nei punti vendita)