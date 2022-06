Animals, in mostra 144 esemplari di animali di peluche a grandezza naturale

Orario non disponibile

Quando Dal 15/06/2022 al 19/06/2022 Orario non disponibile

Fino a domenica 19 giugno in piazzale Zara a Le Befane Shopping Centre di Rimini sarà possibile vedere 144 gli esemplari di animali a grandezza naturale protagonisti della mostra "Animals. Conoscere gli animali rispettandoli", patrocinata dal WWF, una esposizione ludico-didattica. I 144 animali sono suddivisi in nove aree tematiche corrispondenti a nove diversi habitat naturali, tutti da scoprire. Ma l'attenzione all'ecosistema e all'ambiente parte anche dal materiale con cui sono stati realizzati: l'imbottitura dei peluche è infatti al 100% fatta di materiale PET riciclato. Ciascuna area tematica è corredata da teche informative sulla vita, le abitudini, la storia degli animali, alcuni dei quali anche a rischio di estinzione. Le nove aree sono: Oceano in 3D, rettili, giungla, foresta, Artide e Antartide, Oceania, fattoria, savana, volatili. Ingresso libero.