Anna Falchi apre Rimini in Musica, sul palco anche Max Monti, Cricca e Stefano Di Battista

Al via fino a sabato 2 settembre 'Rimini in Musica' (RiM), la rassegna sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini che trasformerà la città romagnola nella capitale italiana della musica con incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni. Una quattro giorni nel corso dei quali grandi protagonisti e grandi professionalità forniranno conoscenze, suggestioni e dimostrazioni sull’universo nel quale l’industria e l’artigianalità creativa si mischiano e si rincorrono. Dal rapporto fra musica e illustrazioni, alle dinamiche del processo produttivo discografico e di ingegneria del suono, dalla professione del dj al ruolo dei videoclip e del mondo delle etichette indipendenti.

Gli appuntamenti presso l’Arena Francesca da Rimini (Via Circonvallazione Occidentale), saranno condotti da Anna Falchi e vedranno la partecipazione di Max Monti, Cricca, Stefano Di Battista e Andrea Mingardi con Maurizio Tirelli. Presso l’Arena degli Agostiniani (Via Cairoli, 40), Mirco Realdini presenterà i casting del 'Festival Una Voce per L'Europa' e sul palco Teatro degli Atti (Via Cairoli, 42) si susseguiranno gli interventi di Alle Tattoo, Fio Zanotti, Diego Cusano, Mimmo Paganelli con Patrizia Cirulli e infine Max Monti con Matteo Mussoni. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito. La rassegna sostiene le popolazioni colpite dall’alluvione e invita il pubblico a donare sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia-Romagna.