Torna il concorso "Città della Poesia”, quest'anno omaggia Dante con “Il folle volo”

Per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri sono in programma iniziative in Italia e in molti paesi del mondo.

Per l’occasione San Giovanni in Marignano dedica la quinta edizione del concorso “San Giovanni in Marignano, Città della Poesia”: il tema della rassegna è, infatti, “Il folle volo”, in omaggio a uno dei canti più belli e amati della Divina Commedia.

Anche quest’anno la rassegna sarà organizzata compatibilmente ai protocolli e alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria: per questo dovremo dunque rinunciare a programmare le serate al teatro Massari.

Teniamo invece a valorizzare e mantenere il concorso di poesia, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria Inferiore dell'Istituto Comprensivo Statale e Istituto Maestre Pie, in modalità simili all’edizione del 2020.

Nelle scorse settimane è stato trasmesso agli Istituti il regolamento per la partecipazione al concorso e a fine maggio verranno ritirati gli elaborati prodotti.

Successivamente la Giuria si incontrerà per selezionare le 10 migliori poesie che saranno lette dal vivo dai ragazzi stessi in occasione della serata di premiazione, che verrà dedicata a Dante.

L’iniziativa sarà organizzata presumibilmente nel mese di luglio presso l’Arena Spettacoli, nell’ambito della rassegna “E…state fuori dal Comune”. Il progetto “San Giovanni città della poesia”, a cura di Luca Nicoletti, organizzato dall’Associazione Pro Loco, con la collaborazione di Associazione Scuolinfesta ed il patrocinio del Comune, afferma sempre più la vocazione di San Giovanni in Marignano – piccola grande città sulla soglia della Valle del Conca, punto di passaggio tra il grande sogno del mare e il canto delle colline che si avvicinano all’Appennino – quale luogo privilegiato dell’arte della parola. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, condivisi da tutti gli organizzatori e i collaboratori, vi è quello di ridare una dignità al linguaggio e al pensiero, indagando il senso profondo e tutta la storia che ogni parola porta con sé, ma anche proporre un incontro corale, a diversi livelli, con l’esperienza e la frequentazione poetica.