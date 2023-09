La città celebra il 79° Anniversario della Liberazione: gli appuntamenti in programma

Furono i soldati greci della III Brigata di Montagna ad entrare per primi in città nelle prime ore della mattina di giovedì 21 settembre 1944, dopo che nella notte tra il 19 e il 20 i soldati canadesi si erano aperti un varco a San Fortunato sul colle di Covignano. Una data, quella del 21 settembre, che da quel famoso giovedì di 79 anni fa - ogni anno - viene celebrata con una cerimonia ufficiale, per commemorare chi ha dato la vita per liberare Rimini.

Si terrà giovedì 21 settembre la cerimonia ufficiale commemorativa per il 79° Anniversario della Liberazione di Rimini, un momento nel quale (ore 11:00) verrà posta una corona di alloro al monumento ai Caduti, nel cimitero di guerra del Commonwealth, sulla superstrada di San Marino.

E successivamente (ore 11.30) anche al monumento ai Caduti, in località Monte Cieco (via Santa Cristina) .

Il programma delle celebrazioni organizzato per il 79° Anniversario della Liberazione di Rimini, inizia lunedì 18 settembre alle ore 17:00 presso la Cineteca comunale (via Gambalunga, 27). Appuntamento che prevede un incontro dal titolo “Non per conservare il passato, ma per realizzare le sue speranze”, in cui interverrà lo storico Eric Gobetti per celebrare l’80° anniversario (1943-2003) della fondazione della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi.

Un’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “R. Tosi”.

Successivamente, per mercoledì 20 settembre (ore 17:30), sempre all'interno della Cineteca comunale, si svolgerà la conferenza “La lunga estate del 1943. Dallo sbarco degli Alleati in Sicilia all’armistizio” , di Francesco Filippi, storico e formatore, che sarà introdotta da Alessandro Agnoletti, direttore Isrec Rimini. L'iniziativa è promossa dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di Rimini (Isrec).