Capodanno, Santarcangelo annulla la festa in piazza e conferma le mostre

Anche Santarcangelo si vede costretta a rinunciare agli eventi di Capodanno previsti in piazza Ganganelli in seguito alla decisione assunta a livello nazionale per contrastare la diffusione del Covid, e in particolare della variante Omicron che sta portando a un incremento di casi. Pur avendo programmato una serie di eventi che tenevano già conto di diverse misure precauzionali per evitare potenziali assembramenti, la necessità di assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica costituisce una priorità a cui non è possibile derogare. Con senso di responsabilità Santarcangelo annulla le iniziative previste nella piazza centrale, nella convinzione che i santarcangiolesi e tutti gli ospiti presenti in città per la notte di San Silvestro sapranno dare prova di maturità festeggiando l’arrivo del nuovo anno con serenità. Anche dovendo rinunciare alla festa dedicata ai Mutoid e ai dj set, Santarcangelo manterrà comunque nella notte di Capodanno un’atmosfera unica. Resta infatti confermata la mostra degli artisti della Mutoid Waste Company in piazza Ganganelli: dal 30 dicembre al 2 gennaio l’esposizione di opere e le installazioni del gruppo di scultori e performer internazionali potrà essere ammirata sia nella piazza centrale che sotto i portici del Comune. Accanto alle poesie luminose e alle luminarie artistiche poste agli ingressi del centro, chi raggiunge la parte alta del centro storico si potrà imbattere in vecchi palazzi dalle finestre animate da dove escono come per magia le voci dei poeti dialettali. Fino a tarda notte infatti “L’era un béus. Poeti alle finestre”, rimarrà “acceso”, mentre anche il presepe animato e le mostre al Musas resteranno aperte fino alle ore 19: al Musas, in particolare, sarà possibile visitare il progetto espositivo “Accordi e fughe” di Filippo Sorcinelli, che sarà inaugurato il prossimo 30 dicembre. Alla possibilità di una passeggiata per godere della variegata proposta culturale prevista dal cartellone di “LòMM”, il programma degli eventi natalizi di Santarcangelo, si affianca come sempre la possibilità di iniziare la serata con un aperitivo o cenare in uno dei numerosi locali del centro cittadino, protagonisti anche in occasione del Capodanno di un’offerta enogastronomica diversificata e di altissima qualità.