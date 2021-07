Annullato il concerto dei Jethro Tull, leggenda del Rock

Prezzo non disponibile

I jethro tull a causa delle restrizioni ancora in corso nel loro paese hanno deciso di annullare il tour europeo e di conseguenza tutte le date italiane, compresa la data del 29 luglio a Cattolica. A comunicarlo la pulp concerti organizzatrice del concerto di cattolica che predispone il rimborso dei biglietti (non voucher ma rimborso)a partire dal 20 luglio fino al 8 agosto presso i punti vendita o i siti autorizzati dove sono stati acquistati per informazioni pulp concerti 3290058054 inutile dire che siamo molto costernati.prossimi spettacoli al arena della regina questa settimana si svolgeranno regolarmente il concerto del 16 luglio Alice Canta Battiato.