Annuncio a sorpresa di Laura Pausini, allo Stadium di Rimini il party ufficiale con il suo Fan club

Laura Pausini cala il tris. Ancora a Rimini. A sorpresa, nel pomeriggio di venerdì (8 settembre), ha annunciato che il suo Launatici, il party ufficiale del suo fan club, si svolgerà a Rimini. A svelarlo attraverso i sui profili social è proprio la cantante romagnola: “Ecco la notizia che stavamo aspettando. Queste sono la nuova data e location per il nostro raduno”. Appuntamento per sabato 2 dicembre, dalle 16 alle 19, allo Stadium di Rimini. Sarà possibile prenotarsi per la partecipazione all'evento gratuito, riservato esclusivamente agli iscritti al Fan club @laura4u_official, a partire da mercoledì 13 settembre dalle ore 16.

Alla data faranno seguito due concerti sempre a Rimini. Oltre all’appuntamento dell’8 dicembre, la Pausini si esibirà sul palco dello Stadium anche nella serata di sabato 9 dicembre. Con questo annuncio si arricchisce di una nuova data la leg italiana del Laura Pausini World Tour.

Sarà un grande ritorno live quello di Laura Pausini che porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. La cantante romagnola ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.