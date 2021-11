San Martino, un anteprima dei sapori della Fiera

Mercoledì 10 novembre dalle ore 16 Anteprima della Fiera di San Martino per pregustare i sapori della fiera. Nel pomeriggio si potrà girare tra gli stand dedicati all’alimentazione tipica, i punti ristoro, il cibo di strada, i food truck e la scalinata delle luverie, distribuiti nelle vie e nelle piazze del centro, saranno già in funzione. E chi frequenta solitamente la Fiera sa che il pomeriggio e la sera della vigilia sono fra i momenti più belli e intensi di San Martino, quando ancora fervono ovunque i preparativi. I prodotti tipici della Romagna in piazza Ganganelli, la Casa dell’Autunno in piazza Marini con la 35a mostra mercato dell’alimentazione tipica delle Regioni, il grande punto ristoro di piazza Marconi dov’è montato il grande tendone della Casa della piadina e tutte le altre osterie all’aperto distribuite fra piazzetta del Lavatoio, via De Bosis, via Faini e via Giordano Bruno apriranno già nel pomeriggio. Il Food truck di Beck è riproposto in piazza Gramsci e in via Cavallotti, mentre la novità di quest’anno è l’Osteria delle tradizioni, il punto ristoro organizzato dalla Pro Loco nello spazio coperto del centro sociale Franchini (in funzione da giovedì). Da mercoledì a domenica la scalinata di via Saffi si trasforma nella Scala delle luverie con castagne, dolci e golosità varie, mentre in piazza Marconi si potranno assaggiare le Castagne solidali proposte dai volontari della Caritas per raccogliere fondi destinate alle persone fragili o in difficoltà economica. Nel porticato e nel cortile del Municipio si potrà visitare la mostra mercato di prodotti artigianali e curiosità varie. A poca distanza, in via Cavallotti e sotto il porticato di via Garibaldi, i prodotti fatti a mano appositamente per la Fiera di San Martino. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’ufficio Iat (0541/624270, iat@comune.santarcangelo.rn.it) ed essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 (green pass).