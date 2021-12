Antica Fiera di Santa Lucia con showcooking, degustazioni e presentazione dei prodotti tradizionali

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni in Marignano

Nei giorni 11, 12 e 13 dicembre showcooking, degustazioni e presentazione dei prodotti tradizionali nell’ambito dell’antica Fiera di Santa Lucia che torna a San Giovanni in Marignano con il mercatino, l’artigianato, la fiera e idee regalo per Natale con una sorpresa in più.

Infatti, a seguito di un percorso di studio e ricerca sulle tradizioni alimentari e una successiva indagine sui produttori del territorio, si è deciso di declinare parte di Piazza Silvagni a piazza dei sapori tipici della Romagna ed al “menu delle feste”.

Nei giorni della Fiera verranno proposti alcuni appuntamenti importanti: si parte da sabato 11 dicembre alle ore 15.00 quando l’azienda agricola Il Mio Casale di Montescudo-Monte Colombo presenterà una degustazione di pane artigianale con farina autoprodotta. Domenica alle 10.00 è la volta del Forno Buresta che realizzerà il panettone artigianale; il pomeriggio Frantoio Oleario Bigucci presenterà il proprio olio. Lunedì alle 10.00 Alex Bruscaglia presenterà panettone e pandoro artigianali senza glutine e alle 15.00 Marisa Sbattella ci proporrà la tipica piadina romagnola presentata dal Presidente del Consorzio della Piadina Romagnola IGP Alfio Biagini.

Questi appuntamenti prevederanno la preparazione e spiegazione degli alimenti ed anche un momento di degustazione aperto ai presenti. Anche Cà Santino e Col Sorriso, presenti in Piazza Silvagni nel mercatino delle Associazioni, presenteranno prodotti come panettoni, pandori e farine realizzate in maniera artigianali.

Il progetto rientra nella Rete delle Qualità Locali, ai sensi del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della LR 41/97 ed è realizzato grazie alla collaborazione tecnica di CNA ed il supporto di Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato.