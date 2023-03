Fiera di San Gregorio: gli appuntamenti per il fine settimana conclusivo

Ai nastri di partenza il weekend conclusivo dell'edizione 2023 dell'Antica Fiera di San Gregorio.

Un'edizione, quella di quest'anno, che complice anche il bel tempo è stata premiata da un grande successo di pubblico, che dallo scorso 4 marzo ha affollato le vie del centro di Morciano di Romagna, le piazze, i locali e gli spazi espositivi del padiglione fieristico di via XXV Luglio.



Il weekend di San Gregorio comincia venerdì 10 marzo con il Morciano Wine Festival: al padiglione fieristico un tour con calice alla mano per conoscere le tipicità e le eccellenze vinicole dei territori e delle Regioni italiane, con la partecipazione dei vignaioli delle piccole realtà emergenti e di quelle già affermate. Alle 21:00, sul palco dell'Auditorium della Fiera, Peppe Servillo & Solis String Quartet con Carosonamente, omaggio musicale a Renato

Carosone.



Sabato 11 e domenica 12 marzo riflettori puntati sull'evento clou della Fiera. Il Foro Boario di via Stadio prenderà vita con le mostre di bovini, ovini e cavalli e gli spettacoli equestri che lasceranno il pubblico senza fiato. In arrivo allevatori da tutta la Regione Emilia-Romagna per un appuntamento che fa rivivere le tradizioni millenarie che da sempre

caratterizzano San Gregorio. Domenica 12 marzo a partire dalle 11:00 premiazione dei migliori esemplari e consegna dei premi. Nella stessa giornata, in via Stadio, andrà in scena anche "Valconca Tractor": prima esposizione macchine agricole dei trattoristi romagnoli della Valconca. Durante la giornata si terranno incontri in cui gli agricoltori della zona racconteranno cos’è il lavoro dell’ agricoltore, cosa bisogna sapere per fare un acquisto consapevole al supermercato e tante altre curiosità sul mondo agricolo.



Natura e territorio saranno i protagonisti dell'incontro in programma sabato 11 marzo alle 11:00 nello stand della “Valle delle Vacanze”, all'interno del padiglione fieristico. Sarà l'occasione per presentare la nuova mappa dei sentieri Cai, frutto del lavoro CAI sulla rete sentieristica della Valconca. Un progetto arricchito dall'inserimento di quattro nuovi percorsi (041A-043A-045A-047), portando il numero complessivo a undici, che toccano i punti di maggiore interesse paesaggistico, storico e naturalistico della Valconca, per un totale di 55 km. Un'iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione della Provincia di Rimini, dei Comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna, delle associazioni del territorio (Malatempora Aps e Nuova SAM) e dei volontari CAI: Renzo Tonini (Responsabile sentieristica Cai Provincia di Rimini), Italo Berardi, Gianluca Alessandrini (Panino), Carlo Millo, Cristiano Querzè, Yari Sanchi, Mauro Riceci (Mauro Capitan Nelson). Alla presentazione prenderanno parte i sindaci di Montefiore Conca e Morciano di Romagna, Filippo Sica e Giorgio Ciotti. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, presso lo stesso stand spazio alle Pro Loco del territorio, che avranno modo di presentare in anteprima attività, iniziative e prodotti tipici. Domenica 12 marzo, alle 17:00, da non perdere l’aperitivo presso lo stand della Nuova SAM (Scuderia Automobilistica Morcianese).



Gli ultimi due appuntamenti dell'Auditorium della Fiera avranno come ingredienti musica e commedia. Sabato 11 marzo, alle 21:00, si ballerà e canterà con il "Bar Mario", tribute band di Luciano Ligabue. Domenica gran finale con le risate in dialetto della compagnia "l enza prescia", che presenterà “e fèva bén Niròn”.