Gli appuntamenti culturali in vista dell'Antica Fiera di San Gregorio

In vista dell'Antica Fiera di San Gregorio, l'Associazione Culturale Terre del Monastero di San Gregorio in Conca annuncia due appuntamenti di carattere storico culturale.

Il primo si svolgerà giovedì 2 marzo alle 21:00 presso la sala Ex Lavatoio di Morciano di Romagna. “La fiera, le sei vite di Morciano, il mistero della chiesa e del cimitero scomparsi” è il titolo dell'incontro a cura di Mario Garattoni.

La narrazione di Mario Garattoni muoverà dalla Fiera di Morciano-Murcèn, sulla cui origine verrà proposta un'ipotesi.

La comparazione delle numerose fonti e la geografia del territorio fanno ipotizzare che si debbano riconoscere ben sei Morciano, da intendere in primo luogo come sedi parrocchiali e di curia, che riunivano tuttavia anche funzioni civili e di mercato. Gli insediamenti che si succedettero sono probabilmemte da porre in uno spazio di circa 5 chilometri, quanti intercorrono tra la Piana di San Pietro in Cotto lato Ventena e la Morciano attuale.



Il racconto proseguirà con un esame delle fonti e di un documento cartografico del 1757, che se non consentono di localizzare una chiesa e il relativo cimitero, fanno tuttavia dedurre che i patroni di Morciano potrebbero essere stati quattro e che le chiese di Sant'Angelo o San Michele Arcangelo siano state almeno cinque.



Proseguono poi gli appuntamenti nella serata di martedì 7 marzo, sempre alle ore 21:00 nella sala Ex Lavatoio, dove è in programma l'incontro "Un anno di festeggiamenti per Federico da Montefeltro in occasione del suo seicentesimo compleanno”. Per l'occasione, Tommaso di Carpegna Falconieri (Professore associato di Storia medievale all’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Presidente della Società romana di storia patria, Presidente dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in Roma) traccerà un profilo biografico di Federico da Montefeltro (1422-1482), uno dei massimi artefici del Rinascimento italiano.



Successivamente, illustrerà le numerose iniziative che sono state messe in campo per celebrare l'evento, dalle importanti mostre che si sono tenute a Gubbio e ad Urbino alle emissioni filateliche e numismatiche, ai convegni e alle pubblicazioni.



Infine, illustrerà alcuni momenti di "incontro" tra Federico e il territorio della Valconca, a partire da documenti che sono stati pubblicati molto di recente, riguardanti il periodo della guerra contro Sigismondo Pandolfo Malatesta.