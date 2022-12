All'Antica Fiera di Santa Lucia torna "Il Villaggio degli Elfi di Natale"

Durante le giornate dell’Antica Fiera di Santa Lucia tornano gli Elfi del Villaggio di Natale in piazza Silvagni nell’area allestita e animata da Pro Loco con la partecipazione di volontari e realtà del territorio. Da ormai diversi anni il Villaggio di Natale fa tappa a San Giovanni in Marignano con tantissime animazioni e laboratori creativi per realizzare decorazioni natalizie per grandi e piccini. Non mancherà l’Ufficio Postale dove imbucare la letterina per Babbo Natale, oltre alle golose specialità degli Elfi da gustare seduti sulla grande slitta di Babbo Natale.

Inoltre tutti i bimbi potranno mettersi alla prova all’ufficio Reclutamento Elfi e guadagnarsi il diploma di Elfo qualificato per diventare i nuovi aiutanti di Babbo Natale.

Ma il Villaggio degli Elfi è anche spettacoli e magia di Natale.



Programma:

Sabato 10, domenica 11 e martedì 13 dicembre

Piazza Silvagni (dalle ore 14:30)

Il Villaggio degli Elfi di Natale (a cura di Aps Pro Loco)

Saranno presenti i laboratori creativi degli Elfi attraverso i quali ci si potrà mettere alla prova per diventare Elfi. Creatività, golosità e divertimento per grandi e piccini in compagnia dei coloratissimi Elfi di Natale! Potrai gustare le loro golosità preferite, l’Elisir, la Cioccocialda, i pop corn, lo zucchero filato, e partecipare a tanti laboratori creativi di decorazioni natalizie, o scrivere una speciale letterina per Babbo Natale, o ancora divertirsi ai laboratori musicali.

Sabato 10 Dicembre

Dalle ore 14:30, Piazza Silvagni



Animazione musicale itinerante

a cura di Bianch'Ottoni Microband



Domenica 11 Dicembre

ore 15:30 Rototò del Kamishibai

Spettacolo interattivo tra illustrazione, musica e narrazione

a cura di Associazione culturale Trame - Teatro e Musica

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella Sala del Consiglio



Martedì 13 Dicembre

ore 14:30 Una casa di nuovo - Addobbo dell'albero di Natale

A cura di RegnodiFuori con le decorazioni dei bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale, della Scuola Torconca e della Scuola Paritaria “Maestre Pie dell’Addolorata”