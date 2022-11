La Fiera di Santa Lucia "prende per la gola" i buongustai della città, oltre 600 degustazioni enogastronomiche

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/12/2022 al 11/12/2022 Orario non disponibile

San Giovanni in Marignano

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni in Marignano

A San Giovanni in Marignano torna sabato 10 e domenica 11 dicembre l'Antica Fiera di Santa Lucia. Per l'occasione, in Piazza Silvagni saranno proposte oltre 600 degustazioni di prodotti del territorio della Valconca, nell'ambito del progetto finanziato dalla Lr 41.

La proposta, realizzata con la collaborazione tecnica di Cna, prevede showcooking e degustazioni di vino, olio, pane e prodotti tipici della Valconca, presentati da sommelier del territorio. Il tutto accompagnato dall'animazione di Radio Gamma.

"Non vediamo l'ora di promuovere i prodotti tipici del nostro territorio e saremo prontissimi a creare in Piazza Silvagni un vero e proprio villaggio del gusto. Vi aspettiamo nei giorni di sabato 10 e domenica 11. Il 13 spazio alle iniziative religiose, ma anche alla beneficenza: nei tre giorni saranno infatti attive le casine degli Enti del Terzo Settore con idee regalo per il Natale".

Il programma del Villaggio del Gusto

Il Villaggio del Gusto

Show Cooking e degustazioni a cura di CNA nell’ambito del progetto "Rql"



Sabato 10 dicembre

Ore 16:00 > Impariamo a conoscere il vino e i prodotti della Valconca

Degustazione guidata con il sommelier Bruno Piccioni di 3 vini abbinati a prodotti del territorio

Massimo 25 posti a sedere con degustazione in calice

Domenica 11 dicembre

Ore 11:00 > Degustazione di pane fresco artigianale abbinato all’olio evo novello

Ore 15:30 > Degustazione guidata di tre olio evo a cura di Evoschool con il Sommelier Maurizio Saggion

Massimo 25 posti a sedere

Ore 17:00 > Showcooking e preparazione di pasta fresca