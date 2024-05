Con "AntìCatt", la Regina mette in mostra i "tesori" del passato tra arte, bellezza e storia

Prezzo non disponibile

Piazza Roosevelt a Cattolica è pronta ad accogliere nella giornata di domenica 12 maggio (dalle ore 7:30 alle 18:30) per AntìCatt, la Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage.

Per l'occasione, il centro cittadino si trasformerà in un elegante salotto a cielo aperto nel quale ospiterà gli stand di tanti espositori selezionati. Sarà come passeggiare nella storia tra antichità, porcellane del secolo scorso, vinili, quadri, mobili che potranno acquistare portando così a casa oggetti che raccontano epoche e stili diversi.

AntìCatt tornerà a darvi appuntamento ogni seconda domenica del mese, escluso dicembre

Il calendario dei prossimi appuntamenti: 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre.