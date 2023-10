Antiquariato, trekking e "cipolla": tutti gli appuntamenti del fine settimana a Santarcangelo

Il mercato di antiquariato, modernariato e vintage, il trekking sulle orme di Dante, la prima edizione del Festival del Centro per le Famiglie e la cipolla dell’acqua protagonista dei menù nei ristoranti del centro commerciale naturale: a Santarcangelo il fine settimana si annuncia ricco di eventi. Si prospetta infatti una domenica densa di iniziative a partire già dalla mattina di domenica 8 ottobre che vedrà il ritorno in piazza Ganganelli delle bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage della Casa del Tempo.

Al Musas invece, i laboratori della prima edizione del Festival del Centro per le Famiglie: alle ore 10 e 11,15 è in programma “Il giardino zen” per bambini da 0 a 3 anni e alle 11,15 “Chi semina semi raccoglie bellezza” per bambini dai 3 ai 10 anni (prenotazione obbligatoria al numero 0541/624246). Nel pomeriggio, invece, l’arena Supercinema ospita lo spettacolo “Un nonno in cortile” (ore 17, ingresso libero). Il festival proseguirà poi con nuovi appuntamenti a Santarcangelo con il laboratorio per bambini da 8 a 10 anni “Impari – Oltre gli stereotipi di genere” (martedì 10 ottobre, ore 15,30). Il programma completo e tutte le informazioni sono pubblicate su www.informafamiglie.it/valle- del-marecchia/attivita- culturali/altre-iniziative- per-bambini/festival-centro- per-le-famiglie-valmarecchia- bellaria-igea-marina.

Nell’ambito delle iniziative collaterali alla Fiera di San Michele, invece, Valmatrek propone l’escursione “Sul cammino di Dante”. Due i punti di ritrovo: il primo alle ore 8 al parcheggio di Cactus Cafè a Sant’Andrea di Poggio Torriana, il secondo alle ore 9.30 a Castedelci, Strada Giardiniera, 14. Per maggiori informazioni: www.santarcangelofiere.it/ post/sul-cammino-di-dante.

Domenica 8 ottobre è anche l’ultimo giorno utile per assaggiare la cipolla dell’acqua di Santarcangelo nei piatti proposti da alcuni ristoranti del centro nell’ambito della tradizionale iniziativa collaterale alla fiera di San Michele “La cipolla nel piatto”: anche in questo caso, tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.santarcangelofiere.it/ post/la-cipolla-dell-acqua.