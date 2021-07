Per la rassegna Mentre Vivevo va in scena Antonella Questa con "Questa sono io"

Venerdì 9 luglio, ore 21 al Teatro Aperto, Mentre Vivevo ospita la straordinaria attrice e autrice Antonella Questa, un’artista che vive e lavora tra Francia e Italia e che porta in scena storie che la appassionano, raccontandole con ironia e usando il corpo come fosse una seconda lingua. A Mentre Vivevo presenta “Questa sono io!” che include Vecchia sarai tu e Svergognata, due testi che raccontano l’animo, il corpo e la vita delle donne in due circostanze differenti, ma reali o potenziali, con un piglio umoristico e amaro.

In Vecchia sarai tu!, una donna di ottant'anni si ritrova in ospizio contro la propria volontà. Una caduta, qualche giorno in ospedale, il figlio lontano, una nuora avida, la nipote che non ha mai tempo, quindi la soluzione migliore per tutti: la casa di riposo. Per tutti, ma non per lei, che invece vuole scappare, costi quel che costi. Un viaggio alla scoperta di come tre donne vivono la loro età e l'avanzare inesorabile del tempo.Svergognata ci racconta invece la storia di Chicca, una donna per bene con una bella casa, un marito, due figli, la filippina: una vita perfetta per lei, fino a quando non scopre che lo smartphone di suo marito contiene messaggi e foto osé di decine di "svergognate".

Antonella Questa vive e lavora in Italia e in Francia. In tv ha partecipato a La fattoria dei comici di Serena Dandini. Traduce e promuove testi di drammaturgia contemporanea francese. Autrice e regista di cortometraggi comici, per il teatro ha firmato gli spettacoli di impegno civile Il rapporto Lugano, Dora Pronobis, Stasera Ovulo (Premio Calandra 2009 come Miglior Spettacolo e Miglior Interprete), Vecchia sarai tu (Premio Museo Cervi 2012; Calandra 2012 come Miglior spettacolo, interprete e regista), Svergognata, Wonder Woman (con Giuliana Musso e Marta Cuscunà), Un sacchetto d’amore e Infanzia Felice.



Prossimo appuntamento venerdì 16 luglio Marina Massironi e Nicoletta Fabbri in “La somma di due”.Gli spettacoli iniziano alle ore 21 (intero 10 euro, ridotto 8 euro). Posti limitati, consigliata la prenotazione: 327 119 2652.