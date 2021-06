Antonio Ornano salirà sul palco a Coriano con “Anthology”

Giovedì 24 giugno 2021 (ore 21,15) all’Arena Parco dei Cerchi di Coriano andrà in scena Antonio Ornano in Anthology (tutto quello che avreste voluto sapere su Stand-Up Commedy (ma non avete mai osato chiedere).

Anthology è un racconto di vita profondamente segnato da figure evocate in scena – esperti di animali, registi bipolari, life coach, muratori di Renzo Piano - ma soprattutto da una figura femminile vincente e prevaricatrice, la mia “crostatina” che altri non è se non la mia dolce metà. E come se non bastasse vi racconto pure delle fragilità e delle inadeguatezze di un uomo alle prese con le sue schizofrenie, comprese le mie difficoltà a rapportarmi con il razzismo e il bullismo, come comico e soprattutto come padre di un bimbo biologico biondo platino e di una bimba di colore adottata in Etiopia. E alla fine, forse per trovare “l'artefice" di queste fragilità, si parla e si ride anche del ricordo di una madre. La mia, come avrete intuito. C’è molto della vita di Antonio Ornano in questo spettacolo, ma c’è molto anche della società in cui viviamo e di noi stessi. Per provare a capirsi mentre ci si capotta dalle risate tutti insieme. Ingresso: settore A/B €. 15 – settore C/D €. 12 Sconto di € 2 su biglietto intero di ogni settore per under 25 - over 65 anni e soci youngercard. Biglietti in prevendita su LiveTicket.