Un aperitivo per vivere l’estate e vincere tanti premi sulla riviera romagnola

L’aperitivo al mare è un momento magico. In estate le spiagge italiane diventano il palcoscenico per il rito per eccellenza: l’aperitivo. È qui che prende vita: un cocktail ghiacciato accompagnato da stuzzichini leggeri.

Seduti al tavolino di un chiosco sulla spiaggia tra le risate, e poi, quando il sole si nasconde dietro l’orizzonte, l’aperitivo diventa un’anticipazione: cosa ci riserverà la notte? Forse una cena romantica, forse una festa sulla sabbia, o forse solo il piacere di essere lì, in quel momento, a godersi la bellezza del mare e la spensieratezza della bella stagione.

Ma che tipo di aperitivo scegliere? L’Aperol Spritz è senza dubbio l'aperitivo italiano per eccellenza che incanta i sensi e rende magica l'estate italiana. Con il suo iconico colore arancione e il suo sapore inconfondibile, questo rituale è un invito a rallentare, staccare la spina e goderci momenti di relax con gli amici.

Un Aperol Spritz per vivere l’estate

E se avete voglia di un’estate ricca di premi e momenti indimenticabili non potete di certo perdere la divertente iniziativa Aperol.

Con un aperitivo a base di Aperol Spritz infatti Avrete l’opportunità di vivere esperienze uniche!

Grazie all'inziativa Estate Aperol, ordinando un Aperol Spritz in uno dei locali aderenti, sarà possibile vincere tantissimi premi. Tra questi un'indimenticabile esperienza a bordo del Catamarano Aperol per due persone, o una completa Aperol experience di un giorno per due persone, in collaborazione con Spiagge.it, negli stabilimenti più esclusivi. E non è finita qui: spazio anche alla musica con un abbonamento Spotify Premium di tre mesi per ascoltare le vostre canzoni preferite.

L'iniziativa è attiva da nord a sud Italia in tutte le più belle spiagge italiane. Anche a Rimini e su tutta la riviera Romagnola sono tantissimi i locali aderenti. Per maggiori informazioni e conoscere la lista cliccate qui.

Lasciatevi conquistare dall’incanto di Aperol Spritz per vivere un’estate da ricordare!