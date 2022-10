Un aperitivo a quattro zampe, una serata a sostegno dei nostri "amici gatti"

Venerdì 7 ottobre, presso il "Fuoricentro" (Via Federico Montevecchi - zona parcheggio Francolini) a Santarcangelo di Romagna (Rn) si terrà dalle ore 19:30 il

secondo “Aperigatto Mamma Paka”, un aperitivo a scopo benefico organizzato dalla associazione Odv mici randagi Watamu Kenya.

La serata fa seguito all’evento tenutosi il 7 luglio scorso e che ha riscosso grande successo: per questo motivo gli attivisti locali dell’Odv hanno deciso di organizzare nella sempre generosa Romagna un altro momento di incontro a sostegno dell’associazione.

La serata sarà all’insegna degli ”amici gatti”, con intrattenimento, musica, mercatino di oggettistica keniota, face painting (per tutti coloro che per una sera si vogliono trasformare in deliziosi “mici”) e ovviamente aperitivo, buffet e qualche sorpresa.



La generosità dei sostenitori della associazione ha permesso la realizzazione del progetto che è già in una fase avanzata; con questo e con altri eventi simili e futuri si auspica di reperire le risorse necessarie all’ultimazione di questo grande, unico e importante progetto in una terra così lontana.