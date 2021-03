Aperitivo pedagogico online per i genitori dei bambini dei nidi d'infanzia

Venerdì 19 marzo alle ore 18 l’Amministrazione comunale di Santarcangelo organizza un aperitivo pedagogico per i genitori dei bambini che frequentano i nidi d’infanzia comunali. L’incontro, che si terrà online sulla piattaforma Zoom, verrà condotto dalla dottoressa Debora Pau, coordinatrice pedagogica dei nidi d’infanzia comunali di Santarcangelo, e sarà l’occasione per un confronto e un sostegno reciproco particolarmente prezioso in questo momento segnato dalla pandemia.Nonostante la sospensione delle attività dei nidi d’infanzia a causa delle disposizioni igienico-sanitarie, le educatrici e la coordinatrice hanno infatti elaborato un progetto con l’obiettivo di mantenere un legame e un contatto con i bambini e le loro famiglie. “Attraverso questo progetto, l’Amministrazione comunale e le educatrici vogliono far sentire la propria vicinanza a genitori e bambini e mettersi in ascolto delle esigenze e delle difficoltà che possono nascere in questo momento così delicato e straordinario”, dichiara l’assessora ai Servizi educativi e scolastici Angela Garattoni.

“L’obiettivo è quello di creare una rete di sostegno e aiuto reciproco affinché all’isolamento – conclude l’assessora Garattoni – non faccia seguito la crescita di un sentimento individualista ma continui a restare ben saldo in tutti noi il valore della collettività, anche e soprattutto in relazione al mondo dell’educazione e della scuola. Per partecipare all’incontro online in programma venerdì 19 marzo alle ore 18, i genitori dei bambini che frequentano i nidi “Rosaspina” e “Mongolfiera” possono dunque collegarsi alla piattaforma Zoom al seguente indirizzo: https://zoom.us/j/95713122876?pwd=c2JoM1ZUT2EwUzdBdUNzaXYycnM0dz09.