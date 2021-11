Tornano gli aperitivi al Teatro Galli

Imperdibili appuntamenti in cui la gastronomia del territorio incontra l'arte e la cultura in un connubio perfetto.

Dopo un intervento massiccio di restauro messo in atto dal Comune e dalla Regione, il teatro Galli di Rimini è tornato a risplendere. All'interno del suo foyer, al Bar del Grifone, sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera unica.

Primo appuntamento: venerdì 12 novembre dalle ore 18:00

Tre differenti menù tra cui scegliere: Le Quattro Stagioni: composizione di 4 mini panini di mare, di terra, dell’orto, del casaro. Calice di vino del territorio Atto secondo Solfeggio di salumi & formaggi & pinzimonio. Calice di vino del territorio Sinfonia di Finger Food Blinis con pesce spada e Keta caviale. Perle di carne salada ai carciofi e robiola. Bruschette all’oca fumè e melograno Sablè alle noci con radicchio e ricotta. Caprese in sfera su crostino di pane tostato. Calice di vino del territorio