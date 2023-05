Il locale romagnolo è pronto ad aprire le danze, per un'estate all'insegna del divertimento e dello spettacolo

Il Malindi di Cattolica, punto di riferimento per il divertimento della Riviera Adriatica, darà inizio alle danze estive nella serata di giovedì 25 maggio. Dal mercoledì alla domenica, le due piste da ballo della struttura ospiteranno i migliori dj per un intrattenimento e divertimento senza precedenti.

Spazio anche alla comicità e concerti dal vivo, oltre alle rinnomate e appetitose grigliate scottadito preparate dai pescatori dell’Adriatico (mercoledì, venerdì e sabato, su prenotazione).

Ma non è tutto. Il locale è pronto ad accogliere ogni mattina a partire dalle 9:00 coloro che vorranno concedersi una colazione ed un pranzo con i piedi sulla sabbia della Bikini Beach e la spiaggia libera confinante.

L'ora del tramonto, tuttavia, è il momento per eccellenza della giornata, in cui tutto si "incendia" sulle due piste del locale; infatti, a partire da mercoledì 31 maggio, ogni mercoledì la Pista Malindi ospiterà il Wednesday Dinner Show, uno spettacolo all'insegna della comicità in compagnia di Sasà, accompagnato per l'occasione dal sound e dalla voce di Minuz DJ, mentre la pista “Terrazza” nelle serate del mercoledì si anima e "incendia" con le musiche latine del Salsodromo.

A seguire, a partire dal 25 maggio (ogni giovedì), Malindi Jungle Night e Festa della Birra, con Mario Rex DJ e Alessandro Cerqua, postazione al femminile nella pista piccola con Terrazza House affidato a tre deejay giovani e talentuose: Ester, Jadi e Steffi.

Ancora il latino del Rumbaton animerà la pista "Terrazza" ogni venerdì a partire da venerdì 26 maggio: Rumbaton con salsa e bachata nella terrazza latino, nella pista grande dominerà invece Gippo DJ con Music New History e la voce di Bea Leonardi.

La serata del sabato sarà all'insegna di Jungle Jam con Tony T-Max che farà danzare fino alle 4 del mattino.

Oltre all'intrattenimento musicale, spazio anche al gusto. Nella domenica, infatti, potremo trovare la novità dell’ApePizza: a partire dalle ore 18:00 verrà servito un aperitivo sul mare, accompagnato dalla voce rock di Eleonora Coli e le hit 1990-2000. Si proseguirà poi con la pizza e con il talento di Raffaele Cavatorta Dj e un sound che possa accompagnare gli ospiti del locale, fino al ritorno del mercoledì, quando tutto potrà nuovamente riprendere e proseguire.

Da segnare in calendario, anche la data di giovedì 1 giugno, con l’evento Afro Mecca al Bikini.