La Befana a Santarcangelo non porta via le feste, nel fine settimana un ricco programma di appuntamenti

Una proposta variegata di iniziative accompagna la settimana dell’Epifania: dal concerto per il nuovo anno alle iniziative della Consulta del Volontariato fino al presepe vivente del 6 gennaio, sono diversi gli appuntamenti in programma nell’ambito di LòMM – Natale e Capodanno a Santarcangelo.

I primi due eventi si svolgeranno giovedì 4 gennaio al teatro Lavatoio, entrambi a cura della Consulta del Volontariato: alle 18,30 “Una sorpresa inaspettata”, spettacolo di danza a cura di AG23, mentre alle ore 21:00 andrà in scena “Mattia Sberlati. Il concerto”.

Nella medesima giornata, alle ore 21:00, presso il C’entro Supercinema si svolgerà anche il concerto per il nuovo anno a cura dell'Associazione musicale Classic All Music, in collaborazione con il Comune di Santarcangelo, l’associazione Giulio Turci e il Lions Club di Santarcangelo: protagonista della serata il duo Electrosphere, composto dal violoncellista Alberto Casadei insieme al pianista e tastierista Andrea Felli (costo ingresso: 15€).

Con un approccio minimale all'elettronica, Electrosphere crea un'esperienza musicale coinvolgente che fonde abilmente sonorità tradizionali e moderne: il repertorio abbraccia una vasta gamma di generi musicali, dall'intramontabile musica per il cinema al pop e al rock. La loro interpretazione unica è caratterizzata dall'uso di un violoncello elettrico con pedaliera multi-effetto, che consente ad Alberto Casadei di esplorare nuovi territori sonori e creare atmosfere straordinarie. Combinato con il pianoforte, le tastiere e l’elettronica di Andrea Felli, il risultato è un mix avvincente di sonorità affascinanti e ritmi esplosivi. Gli arrangiamenti originali di Electrosphere donano nuova vita ai brani pop più iconici, offrendo al pubblico un'esperienza musicale fresca e appassionante.

Venerdì 5 gennaio le iniziative della Consulta del Volontariato si concludono con la tombola sociale, in programma alle ore 20:30 presso il Centro sociale Franchini. Sabato 6 gennaio, infine, si rinnova il tradizionale appuntamento con il presepe vivente della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in collaborazione con l’associazione Beato Simone: dalle ore 17:00 ai Pratini di via Ruggeri si svolgerà il corteo dei Re Magi, che alle 17:30 partirà per la Collegiata dove alle 18:00 si svolgerà la messa con natività.