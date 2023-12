Le festività natalizie sono al cinema, tante le proiezioni in programma per adulti e piccini

“Natale al cinema” con il Fulgor e il Settebello. I due storici cinema riminesi per il periodo delle Feste hanno in programma una rassegna con English Hitchcock cult, Party anni '80 e Cinebaby. Numerosi gli appuntamenti della programmazione a cura di Elisa Luchetta. Martedì 12 dicembre (ore 21:00) il Cinema Settebello propone The Birds (Gli uccelli) di Alfred Hitchcock (1963 | 120' | USA). Per il ciclo CineBaby sabato 16 dicembre (ore 14:00), sempre al Settebello, è prevista una doppia proiezione: La chiocciolina e la balena di Max Lang e Daniel Snaddon (2019 | 27' | GB), "una chiocciolina si fa dare un passaggio da una balena, e insieme partono per scoprire il mondo", e Zog e i medici volanti di Sean Mullen (2020 | 25' | GB), "chi è che vola in groppa al drago Zog? Dietro c’è Ubaldo, Sabrina è davanti, insieme sono i medici volanti".

Al Cinema Fulgor domenica 17 dicembre (ore 10:30) è in arrivo un altro doppio appuntamento con la formula colazione e film: in programmazione i Gremlins di Joe Dante (1984 | 111' | USA) e La vita è meravigliosa di Frank Capra (1946 | 129' | USA).

A 50 anni da Amarcord lunedì 18 dicembre (ore 21:00) il Cinema Fulgor proietta il film di Federico Fellini ambientato nell'antico borgo di Rimini (Amarcord, 1973 | 127 | Italia). Martedì 19 dicembre (ore 21:00) al Cinema Settebello il Ciclo English Cult Hithcock propone Psycho di Alfred Hitchcock (1960 | 109' | USA).

L'arrivo del 2024 si festeggia insieme al Cinema Fulgor. Dopo il brindisi di mezzanotte alle 00:30 si terrà l'anteprima del film Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki (2023 | 124' | JP), ambientato in Giappone nella fine degli anni Trenta. "Il giovanissimo Mahito esplorando i dintorni della provincia rurale dove scopre una torre misteriosa che è un portale verso un altro mondo, con più di un legame tuttavia con la realtà, compresa la sua".

La rassegna Cinebaby sabato 6 gennaio (ore 14:00) presenta al Cinema Settebello La carica dei 101 di Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske, Clyde Geronimi (1961 | 79' | USA). Domenica 7 gennaio (ore 10:30) il ciclo dedicato alle festività si chiude con colazione e film al Cinema Fulgor con la proiezione di Ladyhawke di Richard Donner (1985 | 124' | USA) e Le streghe di eastwick di George Miller (II) (1987 | 118' | USA).