Al via la stagione del Teatro della Regina tra prosa, musica, danza e comicità: primo appuntamento con Carlo Lucarelli

Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro della Regina di Cattolica che giovedì 3 novembre inaugura un calendario di spettacoli che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale.

Carlo Lucarelli, Massimo Recalcati e Mario Perrotta, Elio Germano e Teho Teardo, Ale & Franz e Simone Cristicchi sono solo alcuni dei protagonisti che vedremo in scena sul palcoscenico del Regina e che si affiancano alla programmazione del Salone Snaporaz.

Un cartellone denso e poliedrico realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cattolica e Ater Fondazione, che fino ad aprile offrirà agli spettatori un palinsesto che spazia tra prosa, musica, danza e comicità.

Il primo titolo della stagione, giovedì 3 novembre (ore 21, biglietti da 17 a 25€), è Ppp – Un segreto italiano, di e con Carlo Lucarelli. In occasione dei cento anni dalla nascita di Pasolini (5 marzo 2022) e il giorno dopo la ricorrenza della sua tragica morte avvenuta il 2 novembre 1975, lo scrittore emiliano porta in scena le parole del suo libro dedicato al poeta e cineasta e lo racconta attraverso corsivi ed editoriali trovati in una soffitta della sua casa di famiglia a Mordano, per poi addentrarsi nell’Italia di quegli anni, intrisa di efferata violenza, e nelle dinamiche che hanno portato all’omicidio dell’intellettuale casarsese. Lucarelli indaga la morte di Pasolini leggendola come un “mistero italiano”, passando da momenti più narrativi di ricostruzione storica a impressioni personali su ciò che è accaduto.

Lo spettacolo, pensato in forma di recital, vede accompagnare le parole di Lucarelli da pianoforte e voce, che si inseriscono come pennellate nella narrazione di questa storia.

La voce di Elena Pau e il pianoforte di Alessandro Nidi proporranno una selezione di canzoni di cantautorato dell’Italia di quegli anni, da De Gregori a Claudio Lolli, a cui si aggiungono brani dedicati a Pier Paolo Pasolini scritti e composti, tra gli altri, da Giovanna Marini e da Fabrizio De Andrè.



Il prossimo spettacolo è giovedì 10 novembre al Salone Snaporaz: in programma L’ultima eredità, di e con Oscar De Summa, autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana. La storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo, una vicenda personale che diviene universale.





Nelle sere di spettacolo, oltre ai consueti orari, la biglietteria sarà aperta dalle 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.